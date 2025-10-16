अतिक्रमण पर मोहाली प्रशासन सख्त, सुबह से शाम तक चला बुलडोजर, गिराए अवैध निर्माण
मोहाली के गांव झामपुर और मनाना में गमाडा की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से 20 अवैध ढांचों को गिरा दिया। यह अभियान अवैध निर्माण रोकने के लिए किया गया था। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से शिकायत की है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव झामपुर और मनाना क्षेत्रों में वीरवार को गमाडा टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। प्रशासन और गमाडा की संयुक्त टीम ने बुल्डोजर चलाकर अवैध ढांचों को गिरा दिया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को को रोकने के लिए की गई, लेकिन स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। अभियान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और शाम तक चला।
झामपुर में कब्जा कर बनाए गए 12 मकान और मनाना में आठ ढांचे गिराए। टीम में गमाडा के इंजीनियर, पुलिसकर्मी और डेमोलिशन एक्सपर्ट शामिल थे। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण लगातार हो रहे थे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया था।
इस दौरान एक महिला ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। प्रशासन ने एक रात पहले ही नोटिस दिया, हम कहां जाएं। झामपुर के एक प्रभावित परिवार ने बताया कि उनका कच्चा घर सड़क किनारे बना था, जहां वह वर्षों से रह रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।