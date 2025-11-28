समझौता फर्जी, जमीन भी अस्तित्व में नहीं, 31.60 लाख लेकर फ्लैट न देने वालों पर मोहाली में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मोहाली। 31.60 लाख रुपये लेकर फ्लैट न देने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में फेज-9 निवासी प्रिंस फादियाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रिंस ने बताया कि विवेक सिंह और अमित कुमार ने उसे सस्ते फ्लैट और निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा दिया। 31.60 लाख रुपये ले लिए, लेकिन न तो फ्लैट दिया और न ही पैसे लौटाए। समझौता फर्जी था और जिस जमीन का उल्लेख था, वह अस्तित्व में ही नहीं थी।

प्रिंस ने बताया कि वह सेक्टर-115 स्थित फ्यूचर एक्स ग्रुप के दफ्तर में फ्लैट देखने गया था। वहां विवेक सिंह ने खुद को विद्या डेवलपर्स का मालिक बताया और जीएलडी होम्स के दो निर्माणाधीन फ्लैट दिखाए। उसने कहा कि 40 लाख रुपये में डील करवा देगा। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि यदि वह 30 लाख रुपये निवेश करता है तो एक महीने में पैसा दुगना मिलेगा, अन्यथा उसी रकम में फ्लैट की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी।

शिकायतकर्ता उसकी बातों में आ गया और अपनी पत्नी और बहन के खातों से रकम अदा कर दी। इसमें से 23 लाख रुपये विवेक के कहने पर गंजन डेवलपर्स के मालिक अमित कुमार के खाते में भेजे गए। विवेक ने उसे गंजन डिवेलपर्स के दफ्तर ले जाकर 30 लाख रुपये का एग्रीमेंट-टू-सेल करवा दिया। बाद में पता चला कि यह समझौता फर्जी था और जिस जमीन का उल्लेख था, वह अस्तित्व में ही नहीं थी। कई बार फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की मांग करने पर भी न तो उसे फ्लैट मिला और न ही दुगना पैसा।