दिखावे की जिंदगी के लिए बन बैठे अपराधी, चुराने लगे मोबाइल फोन और बाइक, बनाया गिरोह, मोहाली पुलिस ने चार दबोचे
मोहाली पुलिस ने दिखावे की जिंदगी जीने के लिए अपराध का रास्ता चुनने वाले चार स्नैचरों और चोरों को गिरफ्तार किया है। जीरकपुर, मुल्लांपुर, मौलीजागरां और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। दिखावे की जिंदगी के लिए अपराध का रास्ता चुनने वाले चार स्नैचर्स और चोरों को मोहाली पुलिस ने दबोचा है। जीरकपुर के लोहगढ़ के रहने वाले लवप्रीत, मुल्लांपुर के मनदीप सिंह, मौलीजागरां के आकाश और सोहाना के आशिफ ने गिरोह बनाकर ट्राईसिटी में कई वारदातों को अंजाम दिया।
आखिर मोहाली के फेज-1 थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनकी निशानदेही पर सात मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी लवप्रीत सिंह के खिलाफ पहले से ही फेज‑1 और सोहाना थाने में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि मनदीप सिंह के खिलाफ खरड़ सिटी थानाे में मामला दर्ज है।
एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने बताया कि फेज‑1 थाना पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर पहले लवप्रीत सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इनके पास से स्नैच किया गया एक मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई।
बाद में पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उनके अन्य दोनों साथियों आकाश और आशिफ को भी नामजद कर गिरफ्तार किया। सभी आरोपिताें से सात मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के पकड़े जाने से मोहाली में हाल ही में बढ़ रही स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
