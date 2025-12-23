दिखावे की जिंदगी के लिए बन बैठे अपराधी, चुराने लगे मोबाइल फोन और बाइक, बनाया गिरोह, मोहाली पुलिस ने चार दबोचे

जागरण संवाददाता, मोहाली। दिखावे की जिंदगी के लिए अपराध का रास्ता चुनने वाले चार स्नैचर्स और चोरों को मोहाली पुलिस ने दबोचा है। जीरकपुर के लोहगढ़ के रहने वाले लवप्रीत, मुल्लांपुर के मनदीप सिंह, मौलीजागरां के आकाश और सोहाना के आशिफ ने गिरोह बनाकर ट्राईसिटी में कई वारदातों को अंजाम दिया।

आखिर मोहाली के फेज-1 थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनकी निशानदेही पर सात मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी लवप्रीत सिंह के खिलाफ पहले से ही फेज‑1 और सोहाना थाने में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि मनदीप सिंह के खिलाफ खरड़ सिटी थानाे में मामला दर्ज है।