    मोहाली में रिटायर्ड अधिकारी के घर फायरिंग केस में नया मोड़, बेटा करता है आईटी कंपनी में काम, क्रिप्टो करेंसी के 2 करोड़ के लेनदेन का विवाद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    मोहाली में रिटायर्ड अधिकारी के घर फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। पता चला है कि अधिकारी का बेटा आईटी कंपनी में काम करता है और क्रिप्टोकरेंसी के दो करोड़ के लेनदेन को लेकर उसका विवाद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस इस मामले में गैंगस्टर काला राणा को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ कर सकती है।

    सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी के घर हमलावरों ने 35 गोलियां चलाई थीं।

    वेद शर्मा, मोहाली। फेस-7 में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी मनिंदर सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ 35 गोलियां चलाने के मामले में नया खुलासा हुआ। मनिंदर का एक बेटा आईटी कंपनी में नौकरी करता है और वह क्रिप्टो करेंसी का काम भी करता है। उसका किसी सहयोगी से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद है। इसी विवाद के चलते फायरिंग की गई है।

    पुलिस अब इस मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि फायरिंग के वक्त एक पर्ची घर पर फेंकी गई थी, जिस पर्ची में गैंगस्टर काला राणा का नाम लिखा गया था। पुलिस उसे भी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है।

    पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि मनिंदर के बेटे के पास किसी अज्ञात नंबर से फोन कर दो करोड रुपये की मांग की गई है। यह मांग क्रिप्टो करंसी विवाद को लेकर ही की गई है।

    पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवा दी है। 24 घंटे परिवार के घर पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की कई टीम इस मामले में जांच में लगी हुई है।

    यह है मामला

    वीरवार रात करीब 12:24 पर दो अज्ञात युवक बाइक पर घर के बाहर पहुंचते हैं। दोनों ने अपने चेहरों को नकाब से ढका हुआ होता है। आरोपित गाड़ियों और घर के गेट पर फायरिंग करते रहते हैं। वारदात को करीब एक मिनट में अंजाम देकर बिल्कुल बेखौफ तरीके से वहां से बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं।