मोहाली में रिटायर्ड अधिकारी के घर फायरिंग केस में नया मोड़, बेटा करता है आईटी कंपनी में काम, क्रिप्टो करेंसी के 2 करोड़ के लेनदेन का विवाद

वेद शर्मा, मोहाली। फेस-7 में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी मनिंदर सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ 35 गोलियां चलाने के मामले में नया खुलासा हुआ। मनिंदर का एक बेटा आईटी कंपनी में नौकरी करता है और वह क्रिप्टो करेंसी का काम भी करता है। उसका किसी सहयोगी से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद है। इसी विवाद के चलते फायरिंग की गई है।

पुलिस अब इस मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि फायरिंग के वक्त एक पर्ची घर पर फेंकी गई थी, जिस पर्ची में गैंगस्टर काला राणा का नाम लिखा गया था। पुलिस उसे भी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है।

पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि मनिंदर के बेटे के पास किसी अज्ञात नंबर से फोन कर दो करोड रुपये की मांग की गई है। यह मांग क्रिप्टो करंसी विवाद को लेकर ही की गई है।