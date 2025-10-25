Language
    मोहाली में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की साजिश नाकाम, तीन लोगों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    मोहाली के बलौंगी में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीडीपीओ मोहाली की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपियों पर पंचायती जमीन पर निर्माण करने और कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश को लेकर थाना बलौंगी पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

    जागरण संवाददाता, मोहाली। बलौंगी क्षेत्र में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश को लेकर थाना बलौंगी पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित कुलजीत सिंह, सतपाल सिंह और बलजीत सिंह पर पंचायती जमीन पर निर्माण कर कब्जा करने का आरोप है।

    बीडीपीओ मोहाली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) और 324(4), पंजाब विलेज कामन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 की धारा 13(ए) तथा पंजाब प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी एक्ट 2014 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

    थाना बलौंगी प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि बीडीपीओ मोहाली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उक्त तीनों आरोपित पंचायती जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे और कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलते ही बीडीपीओ ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोक दिया और आरोपितों को चेतावनी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत और जांच के आधार पर हमने तुरंत प्राथमिकी दर्ज की। आरोपित पंचायती संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जो कानूनन अपराध है।