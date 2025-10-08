मोहाली में 728 करोड़ की बिजली सुधार योजना शुरू, विधायक कुलवंत सिंह ने किया शुभारंभ; नया पावरकॉम मुख्यालय स्थापित

मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह ने 728 करोड़ रुपये की बिजली सुधार योजना का शुभारंभ किया। यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के राज्यव्यापी बिजली सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। मोहाली में पावरकॉम का नया ईस्ट जोन मुख्यालय भी स्थापित किया गया है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब को बिजली कटौती से मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने 728 करोड़ रुपये की व्यापक बिजली सुधार योजना का शानदार शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के 5000 करोड़ रुपये के राज्यव्यापी बिजली सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है।

मोहाली के आईटी सिटी में 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन पर आयोजित समारोह में 31.5 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन भी किया गया। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि यह निवेश मोहाली के बिजली ढांचे को नया आयाम देगा। यह योजना निर्बाध बिजली आपूर्ति, बेहतर वोल्टेज स्थिरता और घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत 14 नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। इस योजना में 172.2 करोड़ रुपये से फीडर डीलोडिंग, 35.5 करोड़ रुपये से नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, 32.6 करोड़ रुपये से मौजूदा ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन, 354.2 करोड़ रुपये से नए 66 केवी और 220 केवी सब-स्टेशन, 62.9 करोड़ रुपये से पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि और 70.6 करोड़ रुपये से 66 केवी लाइनों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

कई नए 11 केवी फीडर जैसे जुबली सीएलआईओ, एसटीपीआई, टीडीआई-2, सिविल हॉस्पिटल, पारसवनाथ, यूनिवर्सिटी, पंजाब ऑफिसर्स सोसाइटी, सीपीएम, एयरोविस्टा, कॉस्मो, अंबाला रोड, वसंत विहार, बाउली साहिब, जीबीएम, ग्रीन वैली, सेक्टर 105, 108, 109, ब्लॉक ई एंड जी एयरोसिटी और मारबेला शुरू किए गए हैं। इनसे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ है और कई नए प्रोजेक्ट व रिहायशी कॉलोनियां पावर नेटवर्क से जुड़ी हैं।

मोहाली में 14 नए ग्रिड सब-स्टेशन, जैसे सेक्टर 62, 110, 119, 82, एयरोसिटी-2, मेडिसिटी, सेक्टर 101, मबारिकपुर, ईको सिटी-1, सेक्टर 123, भगवानपुर, फोकल पॉइंट मबारिकपुर और बानसेपुर, बिजली नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम आउटेज और स्थिर वोल्टेज सुनिश्चित करेगा।

पंजाब सरकार ने मोहाली में पावरकॉम का नया ईस्ट जोन मुख्यालय स्थापित किया है, जो नंगल से लालडू तक के कार्यों की निगरानी करेगा। मोहाली सर्कल के निगरानी इंजीनियर एच.एस. ओबरॉय ने बताया कि एक मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति से परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।