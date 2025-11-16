मोहाली में दिनदहाड़े लूट, बैंककर्मी के घर में घुसे तीन नकाबपोश, बेटी को बंधक बना आधे घंटे में नकदी और गहने कर गए साफ
मोहाली के जीरकपुर में दिनदहाड़े लूट हुई। मन्नत एन्क्लेव कॉलोनी में तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंककर्मी के घर में घुसकर उसकी बेटी को चाकू की नोंक पर बंधक बनाया। बदमाशों ने आधे घंटे तक घर में लूटपाट की और नकदी व गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। जीरकपुर की मन्नत एन्क्लेव कॉलोनी में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक कर्मी के घर में तीन नकाबपोश घुसे और उसकी बेटी को चाकू की नोक पर आधे घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट की।
लुटेरे करीब आधे घंटे तक अंदर रहे और घर में रखी नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक पर जाते दिखाई दे रहे हैं।
परिवार ने बताया कि पति-पत्नी और बेटा रोजाना की तरह काम से चंडीगढ़ गए थे, जिसके बाद घर के अंदर 20 साल की एक युवती मिली और बदमाशों ने मां का नाम लेकर घर में घुसने की कोशिश की।
युवती ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश लड़की को धक्का देकर घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने ज़ीरकपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो सीसीटीवी कैमरों की जांच कर लुटेरों की तलाश कर रही है। घटना से लोगों में दहशत का माहौल है।
