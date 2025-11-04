मोहाली में पंजाबी अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी, किसने तोड़ी तिजौरी, पुलिस कर रही जांच

जागरण संवादादात, मोहाली। प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म और टीवी अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के सेक्टर 66 स्थित जे शाइन ज्वेलरी शोरूम से कोई करोड़ों रुपये की ज्वेलरी चुरा ले गया। उस तिजोरी से करोड़ों रुपये के कीमती गहने गायब कर दिए, जिसे किसी भी आम व्यक्ति के लिए खोलना लगभग असंभव माना जाता था। दो करोड़ की ज्वेलरी चोरी होने का दावा किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के भाई और पार्टनर विक्रम सिद्धू ने बताया कि स्टोर शनिवार रात 8 बजे बंद किया गया था। सोमवार सुबह जब कार्यालय खोला गया तो मुख्य गेट का ताला गायब था। अंदर जाने पर पता चला कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला था, बक्से खुले थे और उनके अंदर के सभी गहने गायब थे।

विक्रम सिद्धू के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ रुपये के सोने के गहने गायब हैं। विक्रम सिद्धू ने बताया कि स्टोर रूम को तोड़ने के बजाय, ऐसा लगता है कि इसे खोलकर चोरी की गई है, जो किसी पेशेवर चोर या गिरोह का काम हो सकता है। चोर जाते समय सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए।



अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के परिवार ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चौंकाने वाला बताया है। परिवार ने कहा कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था अपराधियों को रोक नहीं पाई। यह घटना पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का एक चिंताजनक उदाहरण है, जिससे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल पैदा हो गया है।