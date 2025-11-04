Language
    मोहाली में पंजाबी अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी, किसने तोड़ी तिजौरी, पुलिस कर रही जांच

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    मोहाली में पंजाबी अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तिजोरी किसने तोड़ी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने की बात कह रही है।

    तिजौरी को तोड़कर ज्वेलरी की गायब।

    जागरण संवादादात, मोहाली। प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म और टीवी अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के सेक्टर 66 स्थित जे शाइन ज्वेलरी शोरूम से कोई करोड़ों रुपये की ज्वेलरी चुरा ले गया। उस तिजोरी से करोड़ों रुपये के कीमती गहने गायब कर दिए, जिसे किसी भी आम व्यक्ति के लिए खोलना लगभग असंभव माना जाता था। दो करोड़ की ज्वेलरी चोरी होने का दावा किया जा रहा है।

    अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के भाई और पार्टनर विक्रम सिद्धू ने बताया कि स्टोर शनिवार रात 8 बजे बंद किया गया था। सोमवार सुबह जब कार्यालय खोला गया तो मुख्य गेट का ताला गायब था। अंदर जाने पर पता चला कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला था, बक्से खुले थे और उनके अंदर के सभी गहने गायब थे।

    विक्रम सिद्धू के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ रुपये के सोने के गहने गायब हैं। विक्रम सिद्धू ने बताया कि स्टोर रूम को तोड़ने के बजाय, ऐसा लगता है कि इसे खोलकर चोरी की गई है, जो किसी पेशेवर चोर या गिरोह का काम हो सकता है। चोर जाते समय सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए।

    अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू के परिवार ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चौंकाने वाला बताया है। परिवार ने कहा कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था अपराधियों को रोक नहीं पाई। यह घटना पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का एक चिंताजनक उदाहरण है, जिससे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल पैदा हो गया है।

    आईटी सिटी थाना प्रभारी सतविंदर सिंह ने चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही इस मामले को हल कर लेगी और चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 