निलंबित DIG भुल्लर को हिरासत में नहीं ले पाई विजिलेंस, मोहाली अदालत ने खारिज की याचिका

मोहाली अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो की पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को हिरासत में लेने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने भुल्लर को हिरासत में ले लिया। अदालत ने विजिलेंस को अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर।