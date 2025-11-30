मोहाली के नयागांव में पार्षद पति गिरफ्तार, टीकाकरण कार्य में बाधा डाली, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने लिया संज्ञान

वेद शर्मा, मोहाली। टीकाकरण अभियान में बाधा डालने पर नया गांव में पार्षद पति बबलू कोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि, एसडीएम खरड़ की अदालत से जमानत मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन के आदेश पर हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य विभाग की टीम नया गांव की जनता कॉलोनी में घर-घर जाकर बच्चों को टीकाकरण कर रही थी। बबलू कोरी ने टीम को रोक दिया और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और टीकाकरण कार्य नहीं करने दिया गया।

टीम ने तुरंत इसकी शिकायत नयागांव पुलिस थाने में की, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो मामला पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन तक पहुंचा। कमीशन की चेयरपर्सन ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए।