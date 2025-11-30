Language
    मोहाली के नयागांव में पार्षद पति गिरफ्तार, टीकाकरण कार्य में बाधा डाली, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने लिया संज्ञान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    मोहाली के नयागांव में पार्षद पति को टीकाकरण कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। आरोप है कि पार्षद पति ने टीकाकरण अभियान में लगे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। सरकारी कार्य में बाधा डाला।

    गिरफ्तारी के बाद पार्षद पति को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

    वेद शर्मा, मोहाली। टीकाकरण अभियान में बाधा डालने पर नया गांव में पार्षद पति बबलू कोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि, एसडीएम खरड़ की अदालत से जमानत मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन के आदेश पर हुई।

    स्वास्थ्य विभाग की टीम नया गांव की जनता कॉलोनी में घर-घर जाकर बच्चों को टीकाकरण कर रही थी। बबलू कोरी ने टीम को रोक दिया और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और टीकाकरण कार्य नहीं करने दिया गया।

    टीम ने तुरंत इसकी शिकायत नयागांव पुलिस थाने में की, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो मामला पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन तक पहुंचा। कमीशन की चेयरपर्सन ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए।

    आदेश के बाद पुलिस ने बबलू कोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर एसडीएम खरड़ की अदालत में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई।