    मोहाली में बेखौफ स्नैचर्स, चंडीगढ़ पुलिस की सिपाही के गले से ढाई तोले सोने की चेन झपटी, संकरी गलियाें से बाइक पर फरार

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    मोहाली में स्नैचर्स ने चंडीगढ़ पुलिस की एक सिपाही को निशाना बनाया और उसके गले से ढाई तोले सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट ...और पढ़ें

    घर से मार्कैट की तरफ जा रही महिला सिपाही के गले से झपटी सोने की चेन।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। स्नैचर्स के हौसले बुलंद है। यहां तक कि महिला सिपाही के गले से भी ढाई तोले सोने की चेन झपट ली गई। थाना जीरकपुर पुलिस ने सिपाही अंजू के शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

    सैनी विहार फेज-5 निवासी अंजू चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर से मार्केट की ओर जा रही थी। जब  मकान नंबर 535 के पास पहुंची, पीछे से आए एक बाइक सवार ने झपट्टा मारकर उसके गले में डाली ढाई तोले सोने की चेन छीन ली और संकरी गलियों का फायदा उठाकर फरार हो गया।

    सिपाही ने बताया कि गली में अंधेरा होने के कारण उसने न बाइक का नंबर देख सकी। उसने बताया कि यदि स्नैचर सामने आए तो वह चेहरा पहचान लेगी। बाइक सवार ने हेलमेट और क्रीम रंग की जैकेट पहन रखी थी।

    महिला सिपाही ने घटना के बाद पहले अपने स्तर पर सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर पति के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि स्नैचर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी भी बढ़ा दी गई है।