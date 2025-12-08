मोहाली में बेखौफ स्नैचर्स, चंडीगढ़ पुलिस की सिपाही के गले से ढाई तोले सोने की चेन झपटी, संकरी गलियाें से बाइक पर फरार

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। स्नैचर्स के हौसले बुलंद है। यहां तक कि महिला सिपाही के गले से भी ढाई तोले सोने की चेन झपट ली गई। थाना जीरकपुर पुलिस ने सिपाही अंजू के शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

सैनी विहार फेज-5 निवासी अंजू चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर से मार्केट की ओर जा रही थी। जब मकान नंबर 535 के पास पहुंची, पीछे से आए एक बाइक सवार ने झपट्टा मारकर उसके गले में डाली ढाई तोले सोने की चेन छीन ली और संकरी गलियों का फायदा उठाकर फरार हो गया।