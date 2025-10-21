मोहाली में दीवाली की रात पटाखों की चिंगारी से टैक्सी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, मोहाली। दिवाली की रात मोहाली के फेज-11 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एक अर्टिगा टैक्सी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा पटाखे की चिंगारी गिरने से हुआ, जिससे कार पूरी तरह से जलने लगी।

घटना के समय कार पार्किंग में खड़ी थी और उसके आसपास पांच से सात अन्य वाहन भी खड़े थे। आग की लपटें उठते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर विभाग को रात 12 बजकर 20 मिनट पर सूचना मिली, जिसके बाद सेक्टर-65 में तैनात टीम मात्र चार मिनट में मौके पर पहुंच गई। उस समय तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। टीम ने पांच से सात मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया और पास खड़ी अन्य कारों को नुकसान से बचा लिया।