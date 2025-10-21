मोहाली में दीवाली की रात पटाखों की चिंगारी से टैक्सी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा
मोहाली के फेज-11 में दिवाली की रात एक अर्टिगा टैक्सी में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। पार्किंग में खड़ी कार के आसपास अन्य वाहन भी थे, जिससे अफरातफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया और अन्य कारों को बचाया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मोहाली। दिवाली की रात मोहाली के फेज-11 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एक अर्टिगा टैक्सी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा पटाखे की चिंगारी गिरने से हुआ, जिससे कार पूरी तरह से जलने लगी।
घटना के समय कार पार्किंग में खड़ी थी और उसके आसपास पांच से सात अन्य वाहन भी खड़े थे। आग की लपटें उठते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
फायर विभाग को रात 12 बजकर 20 मिनट पर सूचना मिली, जिसके बाद सेक्टर-65 में तैनात टीम मात्र चार मिनट में मौके पर पहुंच गई। उस समय तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। टीम ने पांच से सात मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया और पास खड़ी अन्य कारों को नुकसान से बचा लिया।
फिलहाल कार मालिक की पहचान नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिवाली के उत्सव के बीच इस हादसे ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि पटाखों के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।