मोहाली में सेक्टर-71 के पार्क में मिला खून से लथपथ शव, चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान, फैल गई सनसनी

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-71 स्थित एक पार्क में खून से लथपथ शव मिला। सिर, चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले। घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गांव कुड़सी निवासी राजू के रूप में हुई है। वह मेहनत-मजदूरी करता था और रात को सेक्टर-71 के बूथ मार्केट के सामने स्थित पार्क में बनी झोंपड़ी में सोता था। थाना मटौर पुलिस ने राजू के ससुर के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।