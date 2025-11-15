Language
    मोहाली में सेक्टर-71 के पार्क में मिला खून से लथपथ शव, चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान, फैल गई सनसनी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    मोहाली के सेक्टर-71 में एक पार्क में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक राजू, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और मजदूरी करके गुजारा कर रहा था। राजू के ससुर ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दो दिन से लापता युवक का पार्क में शव मिला।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-71 स्थित एक पार्क में खून से लथपथ शव मिला। सिर, चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले। घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गांव कुड़सी निवासी राजू के रूप में हुई है। वह मेहनत-मजदूरी करता था और रात को सेक्टर-71 के बूथ मार्केट के सामने स्थित पार्क में बनी झोंपड़ी में सोता था। थाना मटौर पुलिस ने राजू के ससुर के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि राजू दो दिन से घर नहीं आया था, जिस पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। जब वह सेक्टर-71 के पार्क में पहुंचे तो वहां बनी झोंपड़ी में राजू खून से लथपथ पड़ा मिला। शक है कि किसी ने राजू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।


    पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। एएसआई जसपाल सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मौके पर फारेंसिक साइंस लैब की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंच कर जांच की है। 