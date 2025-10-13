मोहाली में दिनदहाड़े स्नैचिंग, बेटी के साथ एक्टिवा पर जा रही महिला की सोने की चेन छीन ले गए दो बाइक सवार

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-70 में उस समय सनसनी फैल गई जब दो इक सवार लुटेरों ने दिनदहाड़े एक महिला की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। यह घटना सेक्टर-70 स्थित गुरु तेग बहादुर काॅम्प्लेक्स के पास हुई। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली रविंदर कौर ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ एक्टिवा स्कूटी पर बाजार से घर लौट रही थीं। जब वे संत ईश्वर सिंह स्कूल के पास पहुंचीं तो तभी पीछे से दो बाइक सवार आए और उनकी डेढ़ तोले की सोने की चेन झपट ली।