मोहाली में दिनदहाड़े स्नैचिंग, बेटी के साथ एक्टिवा पर जा रही महिला की सोने की चेन छीन ले गए दो बाइक सवार
मोहाली के सेक्टर-70 में दिनदहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला की सोने की चेन छीन ली। पीड़िता रविंदर कौर अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर घर लौट रही थीं, तभी गुरु तेग बहादुर काॅम्प्लेक्स के पास यह घटना हुई। उन्होंने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वे भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-70 में उस समय सनसनी फैल गई जब दो इक सवार लुटेरों ने दिनदहाड़े एक महिला की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। यह घटना सेक्टर-70 स्थित गुरु तेग बहादुर काॅम्प्लेक्स के पास हुई। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली रविंदर कौर ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ एक्टिवा स्कूटी पर बाजार से घर लौट रही थीं। जब वे संत ईश्वर सिंह स्कूल के पास पहुंचीं तो तभी पीछे से दो बाइक सवार आए और उनकी डेढ़ तोले की सोने की चेन झपट ली।
रविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने लुटेरों का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वह तेजी से भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद उन्होंने तुरंत मटौर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।