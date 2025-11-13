Language
    मोहाली में BCA की छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्लासमेट ने बिजनेस प्लानिंग के बहाने कमरे में बुलाया, अश्लील वीडियो भी बनाया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    मोहाली में एक बीसीए छात्रा को उसके सहपाठी ने बिजनेस प्लानिंग के बहाने कमरे में बुलाकर पहले उसे मूवी दिखाई और फिर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा डरी रहमी रही। सहेली ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    आरोपित ने छात्रा को वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीसीए सेकंड ईयर की छात्रा के साथ क्लासमेट ने दुष्कर्म किया।किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपितक की पहचान आर्यन के रूप में हुई है, जोकि खरड़ की एक साेसाइटी में कमरा लेकर रहता है।

    आर्यन छात्रा को बिजनेस प्लानिंग के बहाने अपने कमरे पर बुलाया था। छात्रा उसके कमरे पर पहुंची तो उसने पहले उसे एक मूवी दिखाई। मूवी दिखाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

    साथ ही छात्रा का वीडियो बना लिया और उसे किसी को इसके बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही खरड़ के सामान्य अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया है। आर्यन को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

    छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब वह युवक के कमरे पर गई तो उसने उसे जबरन पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी तो टीवी की आवाज तेज कर दी। ताकि बाहर किसी को चिल्लाने की आवाज सुनाई न दे।

    दुष्कर्म के बाद उसने धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। साथ ही जबरदस्ती वीडियो बनाकर उससे कहलवाया गया की यह सब कुछ मर्जी से हुआ है। इसमें उसकी सहमति है।

    सहेली के कहने पर पुलिस को दी शिकायत

    छात्रा ने बताया कि वह इस घटना के बाद काफी डर गई थी। उसकी पुलिस को शिकायत देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इस घटना के बाद एक रात दहशत में रही। अगले दिन उसने इसके बारे में अपने साथ पढ़ने वाली सहेली को बताया। फिर सहेली ने उसको इस मामले में पुलिस में शिकायत देने की सलाह दी। सहेली के कहने पर उसने अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। घटना का पता चलने पर पीड़िता का चाचा मौके पर पहुंचा और अपनी भतीजी के साथ पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी है।