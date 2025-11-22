मोहाली से एयरपोर्ट तक पहुंचने में 4 किलोमीटर की दूरी घटेगी, ट्रैफिक जाम में भी नहीं फंसना पड़ेगा, 164 फीट चौड़ी सड़क बनने का बेसब्री से इंतजार

लखवंत सिंह, मोहाली। मोहाली से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 164 फीट चौड़े सड़क मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस सड़क के अगले साल के मार्च तक बन जाने की बात कही जा रही है। इस सड़क के बन जाने से मोहाली से एयरपोर्ट की करीब 4 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इससे समय भी बचेगा और भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी।

फेज-11 स्थित बावा व्हाइट हाउस के सामने वाली सड़क से एयरपोर्ट जाने के लिए बनाई जा रही सड़क से लोगों को काफी राहत मिलेगी और वह एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इन दिनों पुल के पिलरों को बनाने का काम तेज गति से चल रहा है।

गमाडा की ओर से बनाए जा रही इस सड़क का काम गांव कंबाली के पास चल रहा है। पुल के पिलरों का निर्माण चल रहा है उसकी सड़क के दोनों तरफ मिट्टी और बजरी डाल दी गई है। इस सड़क के अलावा अन्य सड़कें भी एयरपोर्ट तक जाती है लेकिन वह काफी घूम कर जाती है, जिससे ईंधन और समय ज्यादा लगता है।