    मोहाली से एयरपोर्ट तक पहुंचने में 4 किलोमीटर की दूरी घटेगी, ट्रैफिक जाम में भी नहीं फंसना पड़ेगा, 164 फीट चौड़ी सड़क बनने का बेसब्री से इंतजार

    By Lakhwant Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    मोहाली में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली 164 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। अगले साल मार्च तक सड़क बनने की उम्मीद है, जिससे हवाई अड्डे की दूरी लगभग 4 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे समय और ईंधन की बचत होगी, साथ ही फेज-11 के निवासियों को भी काफी राहत मिलेगी। गमाडा द्वारा निर्मित इस सड़क का कार्य कंबाली गांव के पास चल रहा है।

    फेज-11 स्थित बावा व्हाइट हाउस के सामने वाली सड़क से एयरपोर्ट जाने के लिए बनाई जा रही सड़क।

    लखवंत सिंह, मोहाली। मोहाली से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 164 फीट चौड़े सड़क मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस सड़क के अगले साल के मार्च तक बन जाने की बात कही जा रही है। इस सड़क के बन जाने से मोहाली से एयरपोर्ट की करीब 4 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इससे समय भी बचेगा और भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी। 

    फेज-11 स्थित बावा व्हाइट हाउस के सामने वाली सड़क से एयरपोर्ट जाने के लिए बनाई जा रही सड़क से लोगों को काफी राहत मिलेगी और वह एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इन दिनों पुल के पिलरों को बनाने का काम तेज गति से चल रहा है।

    गमाडा की ओर से बनाए जा रही इस सड़क का काम गांव कंबाली के पास चल रहा है। पुल के पिलरों का निर्माण चल रहा है उसकी सड़क के दोनों तरफ मिट्टी और बजरी डाल दी गई है। इस सड़क के अलावा अन्य सड़कें भी एयरपोर्ट तक जाती है लेकिन वह काफी घूम कर जाती है, जिससे ईंधन और समय ज्यादा लगता है।

    करोड़ों की लागत से बनाई जा रही इस सड़क का काम बारिश के मौसम में लगभग रूक गया था लेकिन बारिश के बाद से इस पुल का काम शुरु हो गया है। पुल निर्माण में लगे कर्मचारियों के अनुसार इस पुल का पूरा निर्माण अगले साल के मार्च तक पूरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण के अलावा फेज-11 से एयरपोर्ट तक सड़क का निर्माण भी हाे रहा है।