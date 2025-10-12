Language
    मोहाली में एक एकेडमी की टाॅप फ्लोर पर भिड़े सहकर्मी, नीचे गिरने से एक की मौत, असली वजह जानने में जुटी पुलिस

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    मोहाली में एक एकेडमी के टॉप फ्लोर पर दो सहकर्मियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान एक युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना की असली वजह जानने के लिए जांच कर रही है। युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को झगड़े के दौरान नीचे धक्का दिया गया है। पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है।

    पिता का आरोप-झगड़े के दौरान उनके बेटे को नीचे धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सेंट पैट्रिक एकेडमी की टाॅप फ्लोर से गिरकर एक पेंटर की जान चली गई। आरोप है कि उसका सहकर्मी और उसके तीन से चार साथियों के साथ झगड़ा हुआ था। इसी दौरान धक्का देने पर युवक नीचे गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। जान गंवाने वाला पेंटर मुरादाबाद का रहने वाला था और यहां काम के सिलसिले में आया हुआ था। उसके पिता ने कहा कि इकलौता कमाने वाला बेटा चला गया। मैं इंसाफ चाहता हूं। दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। 

    उसके पिता पोस्टमैन प्रताप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके पांच बच्चे हैं, जिनमें से 38 वर्षीय पुष्पेंद्र पेंटर का काम करता था। पुष्पेंद्र के दो बच्चे हैं। पुष्पेंद्र काम के सिलसिले में मोहाली आया था और ठेकेदार सुनील के अधीन चप्पड़चिड़ी स्थित सेंट पैट्रिक एकेडमी में पेंटर का काम कर रहा था। प्रताप सिंह को अपने बेटे के एकेडमी की टाॅप फ्लोर से गिरकर मरने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे।

    उन्हें पता चला कि एकेडमी में काम करते समय पुष्पेंद्र और नेत्रपाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान नेत्रपाल के तीन-चार साथी वहां पहुंच गए और उसका साथ देने लगे। इसी हाथापाई के दौरान पुष्पेंद्र सिंह टाॅप फ्लोर से गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया कि यह घटना जानबूझकर की गई लगती है, क्योंकि उनके बेटे को नीचे गिराने की साजिश रची गई। पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए नेत्रपाल व अन्य आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (हत्या के लिए दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। नेत्रपाल की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 