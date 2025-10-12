मोहाली में एक एकेडमी की टाॅप फ्लोर पर भिड़े सहकर्मी, नीचे गिरने से एक की मौत, असली वजह जानने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेंट पैट्रिक एकेडमी की टाॅप फ्लोर से गिरकर एक पेंटर की जान चली गई। आरोप है कि उसका सहकर्मी और उसके तीन से चार साथियों के साथ झगड़ा हुआ था। इसी दौरान धक्का देने पर युवक नीचे गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। जान गंवाने वाला पेंटर मुरादाबाद का रहने वाला था और यहां काम के सिलसिले में आया हुआ था। उसके पिता ने कहा कि इकलौता कमाने वाला बेटा चला गया। मैं इंसाफ चाहता हूं। दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

उसके पिता पोस्टमैन प्रताप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके पांच बच्चे हैं, जिनमें से 38 वर्षीय पुष्पेंद्र पेंटर का काम करता था। पुष्पेंद्र के दो बच्चे हैं। पुष्पेंद्र काम के सिलसिले में मोहाली आया था और ठेकेदार सुनील के अधीन चप्पड़चिड़ी स्थित सेंट पैट्रिक एकेडमी में पेंटर का काम कर रहा था। प्रताप सिंह को अपने बेटे के एकेडमी की टाॅप फ्लोर से गिरकर मरने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे।

उन्हें पता चला कि एकेडमी में काम करते समय पुष्पेंद्र और नेत्रपाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान नेत्रपाल के तीन-चार साथी वहां पहुंच गए और उसका साथ देने लगे। इसी हाथापाई के दौरान पुष्पेंद्र सिंह टाॅप फ्लोर से गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।