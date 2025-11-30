मोहाली में बैंक से धोखाधड़ी, सात आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा, CBI अदालत ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के मोहाली स्थित सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 7.83 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल कठोर कारावास (रिगोरस इम्प्रिजनमेंट) और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। सीबीआई ने यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि एमएस मनीष ट्रेडर्स के साझेदार रमेश कुमार जैन, मनीष जैन, कंता जैन और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों ने मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची। आरोप था कि इन लोगों ने बैंक को लगभग 7.83 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।