बगल में बैठ बदमाश ने मोबाइल फोन थमाया, जैसे ही पैरी बात करने लगा धनाधन गोलियां चलीं, पुलिस के हाथ लगा एक और सबूत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिंबर मार्केट में गोलियां मारकर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक और अहम सबूत लगा है। नए वीडियो ने जांच को नई दिशा दे दी है। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पैरी की कार में उसके बिल्कुल बगल की सीट पर बैठे बदमाश ने उसे किसी से बात कराने के बहाने अपना मोबाइल फोन थमाया। जैसे ही पैरी ने फोन लिया, उसी दौरान धनाधन गोलियां चला दी।

वीडियो में कार के अंदर पांच गोली चलने की आवाज साफ सुनाई देती है, जिससे यह अंदेशा मजबूत हो गया है कि हमलावर पहले से ही पूरी तैयारी के साथ कार में मौजूद था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लारेंस गैंग ने सेक्टर-33 निवासी 32 वर्षीय इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या की है। पैरी को मोबाइल फोन पर बात कराने का झांसा देकर उसे टिंबर मार्केट बुलाया गया, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।