बगल में बैठ बदमाश ने मोबाइल फोन थमाया, जैसे ही पैरी बात करने लगा धनाधन गोलियां चलीं, पुलिस के हाथ लगा एक और सबूत
चंडीगढ़ में गैंगवार के चलते हुए इंद्रप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक और सबूत लगा है, जिसने जांच को नई दिशा दी है। एक नया वीडियो पुलिस को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिंबर मार्केट में गोलियां मारकर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक और अहम सबूत लगा है। नए वीडियो ने जांच को नई दिशा दे दी है।
वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पैरी की कार में उसके बिल्कुल बगल की सीट पर बैठे बदमाश ने उसे किसी से बात कराने के बहाने अपना मोबाइल फोन थमाया। जैसे ही पैरी ने फोन लिया, उसी दौरान धनाधन गोलियां चला दी।
वीडियो में कार के अंदर पांच गोली चलने की आवाज साफ सुनाई देती है, जिससे यह अंदेशा मजबूत हो गया है कि हमलावर पहले से ही पूरी तैयारी के साथ कार में मौजूद था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, लारेंस गैंग ने सेक्टर-33 निवासी 32 वर्षीय इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या की है। पैरी को मोबाइल फोन पर बात कराने का झांसा देकर उसे टिंबर मार्केट बुलाया गया, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की गति बढ़ा दी है और कई अन्य संदिग्धों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस विभिन्न सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गैंग के नेटवर्क की गतिविधियों को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले में महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।
