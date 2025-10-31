पंजाब के कांग्रेस विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने इस कमेटी के सदस्यता से इस्तीफा, स्पीकर ने किया स्वीकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फतेहगढ़ चूड़ियां से कांग्रेस के विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने विधानसभा द्वारा पास किए गए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025’ को लेकर बनाई गई सेलेक्ट कमेटी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जिसे स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्वीकार भी कर लिया है।

स्पीकर ने 25 अक्टूबर को ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया था लेकिन इसकी अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी किया गया। बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब विधान सभा ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा था। जिसके बाद स्पीकर ने अमृतसर के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। जिसमें 15 सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह धालीवाल इस कमेटी के सदस्य थे।

बता दें कि पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध रोकथाम बिल सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया था। इस बिल में गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वाले दोषियों के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पांच से दस लाख रुपए के जुर्माने का भी प्राविधान किया गया है। इस अपराध की कोशिश करने वालों को भी तीन से पांच साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अपराध के लिए उकसाने वालों को अपराध के अनुसार सजा मिलेगी।