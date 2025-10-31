पंजाब के कांग्रेस विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने इस कमेटी के सदस्यता से इस्तीफा, स्पीकर ने किया स्वीकार
कांग्रेस विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने 'पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025' की सेलेक्ट कमेटी से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। यह विधेयक पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है। सेलेक्ट कमेटी, जिसमें बाजवा भी सदस्य थे, इस विधेयक पर विचार कर रही थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फतेहगढ़ चूड़ियां से कांग्रेस के विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने विधानसभा द्वारा पास किए गए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025’ को लेकर बनाई गई सेलेक्ट कमेटी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जिसे स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्वीकार भी कर लिया है।
स्पीकर ने 25 अक्टूबर को ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया था लेकिन इसकी अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी किया गया। बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब विधान सभा ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा था। जिसके बाद स्पीकर ने अमृतसर के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। जिसमें 15 सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह धालीवाल इस कमेटी के सदस्य थे।
बता दें कि पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध रोकथाम बिल सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया था। इस बिल में गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वाले दोषियों के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पांच से दस लाख रुपए के जुर्माने का भी प्राविधान किया गया है। इस अपराध की कोशिश करने वालों को भी तीन से पांच साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अपराध के लिए उकसाने वालों को अपराध के अनुसार सजा मिलेगी।
इस बिल के अनुसार , बेअदबी के केसों को केवल सत्र न्यायालय में ही सुना जा सकेगा। इससे निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। सेलेक्ट कमेटी लगातार विभिन्न पक्षों के साथ बैठक कर रही है। सेलेक्ट कमेटी को छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने सेलेक्ट कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जिसे स्पीकर ने भी स्वीकार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।