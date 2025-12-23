फिर सुर्खियों में भाटिया, दीवाली के बाद अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर कर्मचारियों को गिफ्ट की कारें, बोले- धुरंधर की तरह काम करो
चंडीगढ़ के उद्यमी एमके भाटिया ने क्रिसमस और नववर्ष पर अपने कर्मचारियों को 6 कारें उपहार में दीं। इससे पहले उन्होंने दीवाली पर भी 51 कारें भेंट की थीं। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के उद्यमी एमके भाटिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने कर्मचारियों को 6 और कारें गिफ्ट की हैं। इससे पहले लगातार तीसरे साल दीवाली पर अपने कर्मचारियों को 51 कारें गिफ्ट की थी।
फार्मा कंपनी के मालिक भाटिया ने अपने सेलिब्रिटीज (सहकर्मियों) के लिए खुशियों का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ से प्रेरणा लेते हुए युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में “धुरंधर” बनने का संदेश दिया।
समारोह के दौरान एमके भाटिया ने कहा कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा, मेहनत और उत्कृष्टता के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन और पेशे में 'धुरंधर' बनकर काम करना चाहिए। जब आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखते हैं तो सफलता स्वतः आपके साथ जुड़ जाती है।
भाटिया ने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, निरंतर सीखने की भावना और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने सहकर्मियों को संगठन की असली ताकत बताते हुए कहा कि कंपनी की प्रगति उनके समर्पण और ईमानदार प्रयासों का परिणाम है।
कर्मचारियों ने इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे कदम न केवल आर्थिक सहयोग देते हैं, बल्कि मनोबल भी बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि यह प्रयास उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम के अंत में भाटिया ने सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला वर्ष नई उपलब्धियों, नवाचार और सामूहिक सफलता का वर्ष होगा।
उन्होंने दोहराया कि संगठन का लक्ष्य केवल व्यापारिक सफलता नहीं, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना भी है। इस अनूठी पहल ने एक बार फिर यह साबित किया कि नेतृत्व वही है जो अपने साथियों की मेहनत को पहचान कर उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन दे।
