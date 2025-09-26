Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जोश-उत्साह और भावुकता के साथ मिग-21 की विदाई, पैराटूपर्स ने 8,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी सलामी

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:38 PM (IST)

    चंडीगढ़ में जोश और उत्साह के साथ मिग-21 को विदाई दी गई। 62 वर्षों तक देश की रक्षा करने वाले इस विमान को वाटर कैनन सैल्यूट और हवाई प्रदर्शनों से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 की शौर्य गाथा को याद किया। अब स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान मिग-21 का मोर्चा संभालेगा जो भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान को मजबूती देगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    विदाई समारोह में वायुसेना के जवान और उनके पारिवारिक सदस्य मिग-21 के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 62 वर्षों तक देश की रक्षा करने वाले मिग-21 की चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पूरे जोश और उत्साह के साथ विदाई दी गई। मिग-21 को वाॅटर कैनन सैल्यूट और सूर्य किरण शो ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। एयरफोर्स स्टेशन पर मिग-21 के विदाई समारोह में वायुसेना के जवानों ने हवा में करतब दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। वायुसेना की आकाश गंगा टीम के पैराटूपर्स ने लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर मिग-21 को सलामी दी। इनमें कुछ तिरंगे और कुछ वायुसेना के अधिकारिक रंगों के पैराशूट भी शामिल थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सके बाद मिग-21 ने बादल फार्मेशन में उड़ान भरी। जगुआर विमान ने एयर वाॅरियर ड्रिल और फ्लाईपास्ट किया। अपने हैरतअंगेज हवाई प्रदर्शन में जगुआर और मिग-21 ने युद्ध के दृश्य आकाश में प्रदर्शित किए। मिग-21 के साथ हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस ने डायस के पास उड़ान भरते हुए कई सांसें थाम देने वाले करतब दिखाए। मिग-21 ने अपनी अंतिम फ्लाईपास्ट स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के साथ भरी। 

    रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर करीब छ दशकों तक देश की रक्षा करने वाले मिग-21 की शौर्यगाथा को लंबे समय तक देश याद रखेगा। उन्होंने कहा कि यह खास मौका है क्योकिं मिग की शुरुआत जिस शहर से हुई वहीं पर आज इसे विदाई दी जा रही है। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने एक साथ मिग-21 में उड़ान भरी ।

    अब तेजस संभालेगा मिग-21 का मोर्चा

    शुक्रवार को मिग-21 की रिटायरमेंट के बाद तेजस एलसीए मार्क 1ए भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान को मजबूती देगा और मिग-21 की विरासत को आगे बढ़ाएगा।

    महिला पायलट प्रिया शर्मा भी बनी खास मौके की गवाह

    स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उन पायलटों में शामिल हैं, जिन्होंने मिग-21 की अंतिम फ्लाईपास्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में भी मिग-21 में उड़ान भरी। विदाई समारोह के मौके पर 23 स्क्वाड्रन के छह जेट विमानों को वाटर कैनन सलामी दी गई, जिसमें प्रिया शर्मा की भूमिका अहम रही। 

    अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी पहुंचे खास मौके पर

    विदाई समारोह में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि कि मिग-21 उनके करियर का अहम हिस्सा रहा है। शुभांशु के अनुसार यह विमान केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि उनके लिए शिक्षक और साथी जैसा था। उन्होंने मिग-21 के साथ बिताए गए समय को अपने जीवन के यादगार पल बताया।