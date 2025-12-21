दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक चलेगी मेट्रो, हरियाणा सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया प्रस्ताव
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक प्रस्तावित मेट्रो रूट की राइडरशिप का अध्ययन कर लिया है। इस रूट का प्रस्ता ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। दिल्ली स्थित यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक प्रस्तावित मेट्रो रूट की राइडरशिप का अध्ययन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से कर लिया गया है। इस रूट का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास सहमति के लिए भेज दिया गया है। 10 दिन के अंदर सहमति मांगी गई है। सहमति मिलने के बाद योजना पर आगे का काम आरंभ होगा।
अभी द्वारका और यशोभूमि से गुरुग्राम तक दो रूट पर मेट्रो की विस्तार योजना पर मंथन चल रहा है। अभी यशोभूमि वाले रूट की राइडरशिप का अवलोकन डीएमआरसी की ओर से किया गया है। इस रूट की लंबाई करीब 11.63 किलोमीटर होगी और यह पूरी लाइन भूमिगत होगी। दूसरे रूट के राइडरशिप का अवलोकन हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोट कारपोरेशन करा चुका है। यह रूट दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के सेक्टर 21 तक का है।
अभी यशोभूमि वाले रूट पर ही डीएमआरसी की ओर से जोर दिया जा रहा है। इस रूट पर 2031 तक करीब एक लाख यात्रियों का रोजाना यात्रा करने का अंदाजा लगाया गया है। दिल्ली की पहली लाइन (यलो लाइन) और कारों से यात्रा करने वाले लोग प्रस्तावित लाइन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इसमें 2041 तक यात्रियों की संख्या प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख होने की संभावना है।
इस लाइन को एयरपोर्ट लाइन का विस्तार भी बताया गया है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क होते हुए इफको चौक तक होगी। यहां पर नमो भारत ट्रेन के नेटवर्क से भी मेट्रो जुड़ जाएगी। इससे लोगों को दिल्ली आने-जाने के लिए सुविधा होगी और सड़क मार्ग पर जाम भी कम लगेगा। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से मिली सहमति के बाद इस रूट पर नए साल में निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।
