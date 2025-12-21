Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक चलेगी मेट्रो, हरियाणा सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया प्रस्ताव

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक प्रस्तावित मेट्रो रूट की राइडरशिप का अध्ययन कर लिया है। इस रूट का प्रस्ता ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक चलेगी मेट्रो। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। दिल्ली स्थित यशोभूमि से गुरुग्राम के इफको चौक तक प्रस्तावित मेट्रो रूट की राइडरशिप का अध्ययन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से कर लिया गया है। इस रूट का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास सहमति के लिए भेज दिया गया है। 10 दिन के अंदर सहमति मांगी गई है। सहमति मिलने के बाद योजना पर आगे का काम आरंभ होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी द्वारका और यशोभूमि से गुरुग्राम तक दो रूट पर मेट्रो की विस्तार योजना पर मंथन चल रहा है। अभी यशोभूमि वाले रूट की राइडरशिप का अवलोकन डीएमआरसी की ओर से किया गया है। इस रूट की लंबाई करीब 11.63 किलोमीटर होगी और यह पूरी लाइन भूमिगत होगी। दूसरे रूट के राइडरशिप का अवलोकन हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोट कारपोरेशन करा चुका है। यह रूट दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के सेक्टर 21 तक का है।

    अभी यशोभूमि वाले रूट पर ही डीएमआरसी की ओर से जोर दिया जा रहा है। इस रूट पर 2031 तक करीब एक लाख यात्रियों का रोजाना यात्रा करने का अंदाजा लगाया गया है। दिल्ली की पहली लाइन (यलो लाइन) और कारों से यात्रा करने वाले लोग प्रस्तावित लाइन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इसमें 2041 तक यात्रियों की संख्या प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख होने की संभावना है।

    इस लाइन को एयरपोर्ट लाइन का विस्तार भी बताया गया है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क होते हुए इफको चौक तक होगी। यहां पर नमो भारत ट्रेन के नेटवर्क से भी मेट्रो जुड़ जाएगी। इससे लोगों को दिल्ली आने-जाने के लिए सुविधा होगी और सड़क मार्ग पर जाम भी कम लगेगा। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से मिली सहमति के बाद इस रूट पर नए साल में निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।