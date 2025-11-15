चंडीगढ़ में मर्सिडीज और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शनिवार दोपहर सेक्टर-16 अस्पताल के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मर्सिडीज कार और एंबुलेंस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मर्सिडीज कार सेक्टर-16 लाइट प्वाइंट पर रेड लाइट होने के कारण रुकी हुई थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एंबुलेंस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एंबुलेंस का आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया और मर्सिडीज़ भी पीछे से दब गई।

एंबुलेंस में मौजूद था हार्ट पेशेंट सूचना के मुताबिक, एंबुलेंस में हार्ट का गंभीर पेशेंट मौजूद था। बताया जा रहा है कि यह मरीज लेह-लद्दाख से फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट लाया गया था, जहां से एंबुलेंस उसे पीजीआई ले जा रही थी।

लेकिन सेक्टर-16 अस्पताल के सामने पहुंचते ही यह हादसा हो गया। टक्कर के बाद एंबुलेंस चालक और स्टाफ ने तुरंत मरीज की स्थिति संभाली। इसके बाद दूसरी एंबुलेंस को मौके पर बुलाया गया और पेशेंट को उसमें शिफ्ट कर तुरंत पीजीआई भेजा गया।