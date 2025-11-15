Language
    चंडीगढ़ में मर्सिडीज और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर, मची अफरा-तफरी

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-16 अस्पताल के पास एक मर्सिडीज और एंबुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। एंबुलेंस में एक हृदय रोगी था, जिसे पीजीआई ले जाया जा रहा था। दुर्घटना के बाद उसे दूसरी एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य किया और मामले की जांच कर रही है।

    सेक्टर-16 अस्पताल के बाहर मर्सिडीज़ और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ शनिवार दोपहर सेक्टर-16 अस्पताल के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मर्सिडीज कार और एंबुलेंस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मर्सिडीज कार सेक्टर-16 लाइट प्वाइंट पर रेड लाइट होने के कारण रुकी हुई थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एंबुलेंस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एंबुलेंस का आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया और मर्सिडीज़ भी पीछे से दब गई।

    एंबुलेंस में मौजूद था हार्टपेशेंट

    सूचना के मुताबिक, एंबुलेंस में हार्ट का गंभीर पेशेंट मौजूद था। बताया जा रहा है कि यह मरीज लेह-लद्दाख से फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट लाया गया था, जहां से एंबुलेंस उसे पीजीआई ले जा रही थी।

    लेकिन सेक्टर-16 अस्पताल के सामने पहुंचते ही यह हादसा हो गया। टक्कर के बाद एंबुलेंस चालक और स्टाफ ने तुरंत मरीज की स्थिति संभाली। इसके बाद दूसरी एंबुलेंस को मौके पर बुलाया गया और पेशेंट को उसमें शिफ्ट कर तुरंत पीजीआई भेजा गया।

    ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा

    हादसे के तुरंत बाद सेक्टर-16 थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों को सड़क किनारे कर ट्रैफिक सामान्य किया गया। पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच जारी है और एंबुलेंस चालक का बयान दर्ज किया जाएगा।