Men's Asian Champions Trophy 2026: मोहाली में 4 और 5 नवंबर को खेले जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। करीब 40 साल बाद पंजाब को इतने बड़े हॉकी टूर्नामेंट की आयोजन का मौका मिला है।

27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक होने वाली इस चैंपियनशिप के शुरुआती चरण के सभी मुकाबले जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि चार और पांच नवंबर को मोहाली में खिताब के लिए निर्णायक जंग होगी।

पाकिस्तान इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान की ओर से अपने मुकाबले किसी तटस्थ स्थान पर कराने की मांग की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।

4 नवंबर को सेमीफाइनल, 5 को फाइनल प्रतियोगिता के सबसे अहम मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे। चार नवंबर को पहला सेमीफाइनल शाम 4:30 बजे और दूसरा सेमीफाइनल शाम सात बजे शुरू होगा। इसके अगले दिन पांच नवंबर को कांस्य पदक के लिए मुकाबला शाम 4:30 बजे खेला जाएगा, जबकि फाइनल शाम सात बजे शुरू होगा। इन मुकाबलों के साथ ही चैंपियनशिप के विजेता का फैसला होगा।