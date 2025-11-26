15 साल पुराने MBA छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला आज, DNA टेस्ट से पकड़ा गया था सीरियल किलर मोनू
15 साल पहले एक एमबीए छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज अदालत का फैसला आने वाला है। डीएनए टेस्ट के माध्यम से सीरियल किलर मोनू को पकड़ा गया था। इस मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय का इंतजार है, और यह फैसला समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देगा।
रवि अटवाल, चंडीगढ़। 15 साल पुराने एमबीए छात्रा हत्याकांड में आखिरकार अब फैसले की घड़ी आ गई। जिला अदालत में आरोपित सीरियल किलर मोनू कुमार के खिलाफ चल रहे दुष्कर्म व हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा।
पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में पीड़ित परिवार को 15 साल बाद अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है।
वहीं, सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित परिवार और सरकारी वकील आरोपित के लिए फांसी की सजा की भी मांग कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपित मोनू के खिलाफ हत्या के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
साल 2010 में एमबीए छात्रा की हत्या के बाद उसने दो और महिलाओं की हत्या की थी, जिनमें एक के साथ उसने दुष्कर्म भी किया था।
वर्ष 2010 में सेक्टर 38 में 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था। उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। कई साल तक पुलिस ने जांच की लेकिन आरोपित पकड़ा नहीं गया। पिछले साल ही पुलिस ने डड्डूमाजरा के पास शाहपुर कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार को छात्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उसी ने 14 साल पहले एमबीए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी।
डीएनए से पकड़ा गया था आरोपित...
2010 में सेक्टर-38 के पास 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था। 14 साल तक पुलिस आरोपित को नहीं पकड़ सकी थी। इस दौरान पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी, लेकिन अंदरखाते जांच जारी थी। पुलिस ने छात्रा के शव से डीएनए सैंपल लिया था जिसकी करीब 100 लोगों से मिलान करवाई गई थी।
इन वर्षों में पुलिस को जो भी संदिग्ध आरोपित मिलता उसके डीएनए का छात्रा के डीएनए से मिलान करवाया जाता। पिछले साल पुलिस ने शक के आधार पर मोनू को पकड़ा और उसका डीएनए सैंपल ले लिया। पुलिस ने जब उसके डीएनए की जांच करवाई तो वह छात्रा के डीएनए से मैच कर गया। इस तरह सीरियल किलर मोनू पकड़ा गया और उसके खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
