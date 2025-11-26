15 साल पुराने MBA छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला आज, DNA टेस्ट से पकड़ा गया था सीरियल किलर मोनू

रवि अटवाल, चंडीगढ़। 15 साल पुराने एमबीए छात्रा हत्याकांड में आखिरकार अब फैसले की घड़ी आ गई। जिला अदालत में आरोपित सीरियल किलर मोनू कुमार के खिलाफ चल रहे दुष्कर्म व हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा।

पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में पीड़ित परिवार को 15 साल बाद अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है।

वहीं, सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित परिवार और सरकारी वकील आरोपित के लिए फांसी की सजा की भी मांग कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपित मोनू के खिलाफ हत्या के तीन मुकदमे दर्ज हैं।

साल 2010 में एमबीए छात्रा की हत्या के बाद उसने दो और महिलाओं की हत्या की थी, जिनमें एक के साथ उसने दुष्कर्म भी किया था।

वर्ष 2010 में सेक्टर 38 में 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था। उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। कई साल तक पुलिस ने जांच की लेकिन आरोपित पकड़ा नहीं गया। पिछले साल ही पुलिस ने डड्डूमाजरा के पास शाहपुर कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार को छात्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उसी ने 14 साल पहले एमबीए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी।