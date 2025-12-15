Language
    यह कैसा पेशा? 35 लाख की वसूली और फिर शव पर सौदा! मोहाली के मैक्स अस्पताल पर गंभीर आरोप

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    तस्वीर प्रतीकात्मक है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अनावश्यक सर्जरी, लाखों जैसी वसूली और शव सौंपने से इनकार के आरोप लगाए।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला सनसनीखेज मामला मोहाली के फेज-6 स्थित मैक्स अस्पताल से सामने आया है। नाभा निवासी 58 वर्षीय हरजिंदर सिंह की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अनावश्यक सर्जरी, 35 लाख की वसूली और फिर शव सौंपने के लिए 7.21 लाख रुपये मांगने के गंभीर आरोप लगाए।

    हरिंदर सिंह के अनुसार, भाई हरजिंदर सिंह को पेट में संक्रमण की शिकायत के चलते छह नवंबर को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज पटियाला के कोलंबिया अस्पताल में चल रहा था। मैक्स अस्पताल में डाॅक्टरों ने परिजनों को बताया कि मरीज की स्माल इंटेस्टाइन में लीकेज हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए सर्जरी जरूरी है।

    हरिंदर सिंह का आरोप है कि अस्पताल ने एक के बाद एक सर्जरी कीं। हर बार मरीज को गंभीर हालत में बताकर परिजनों से करीब 35 लाख रुपये वसूल लिए गए। इसके बाद में अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर स्थिति और खराब बता दी कि दोबारा लीकेज हो गई है।

    परिजनों के मुताबिक, तमाम दावों और भारी भरकम बिलों के बावजूद रविवार दोपहर करीब एक बजे अस्पताल ने हरजिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंपने के लिए 7.21 लाख रुपये और जमा करने की मांग रख दी और रकम न देने पर शव देने से साफ इनकार कर दिया।

    हरिंदर सिंह ने बताया कि इलाज के लिए वे पहले ही आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। रिश्तेदारों से कर्ज लिया जा चुका है। इसके बावजूद अस्पताल की ओर से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। परिजनों ने सवाल उठाया है कि क्या मौत के बाद भी शव को बंधक बनाकर पैसे वसूले जा सकते हैं?

    अस्पताल बोला-मामले की जांच की जा रही

    इस मामले में मैक्स अस्पताल के प्रवक्ता से संपर्क किए जाने पर उन्होंने किसी भी आरोप पर स्पष्ट जवाब देने से बचते कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।