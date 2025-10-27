डेराबस्सी के गुलाबगढ़ में साप्ताहिक मंडी से लगा भीषण जाम, लोगों को घंटों होना पड़ा परेशान

जागरण संवाददाता, मोहाली। डेराबस्सी के गुलाबगढ़ क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक संस्था द्वारा लगाई गई साप्ताहिक मंडी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। संकरी गुलाबगढ़ रोड पर दुकानदारों ने सड़क किनारे दुकानें और ठेले लगा लिए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। दोपहिया और चारपहिया वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोजाना कई काॅलोनियों और गांवों के लोग गुजरते हैं। इससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूल, अस्पताल और आफिस जाने वाले लोग फंस गए, यहां तक कि कई बार एम्बुलेंस को भी परेशानी झेलनी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि मंडी खत्म होने के बाद वहां बचा कचरा न तो उठाया जाता है और न ही निर्धारित स्थान पर डाला जाता है। कई बार उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला धुआं और बदबू लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है।