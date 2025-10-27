Language
    डेराबस्सी के गुलाबगढ़ में साप्ताहिक मंडी से लगा भीषण जाम, लोगों को घंटों होना पड़ा परेशान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    डेराबस्सी के गुलाबगढ़ में साप्ताहिक मंडी लगने से भीषण जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। संकरी सड़क पर दुकानों के कारण वाहन घंटों फंसे रहे, जिससे स्कूल और अस्पताल जाने वालों को दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोजाना कई काॅलोनियों और गांवों के लोग गुजरते हैं। इससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

    Hero Image

    डेराबस्सी के गुलाबगढ़ क्षेत्र में जाम में फंसे वाहन।

    जागरण संवाददाता, मोहाली।  डेराबस्सी के गुलाबगढ़ क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक संस्था द्वारा लगाई गई साप्ताहिक मंडी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। संकरी गुलाबगढ़ रोड पर दुकानदारों ने सड़क किनारे दुकानें और ठेले लगा लिए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। दोपहिया और चारपहिया वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोजाना कई काॅलोनियों और गांवों के लोग गुजरते हैं। इससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूल, अस्पताल और आफिस जाने वाले लोग फंस गए, यहां तक कि कई बार एम्बुलेंस को भी परेशानी झेलनी पड़ी।

    स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि मंडी खत्म होने के बाद वहां बचा कचरा न तो उठाया जाता है और न ही निर्धारित स्थान पर डाला जाता है। कई बार उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला धुआं और बदबू लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है।

    धार्मिक सभा के अध्यक्ष सुखदेव मित्तल ने बताया कि वे लोगों की परेशानी समझते हैं, लेकिन मंडी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने में करीब पांच महीने लगेंगे। वहीं, नगर काउंसिल अध्यक्ष आशू उपनेजा ने कहा कि जाम की स्थिति से राहत दिलाने के लिए टीम भेजी गई है और संस्था से जल्द समाधान के लिए बातचीत की जाएगी।