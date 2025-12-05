पंजाब में इंडिगो की सेवाएं ठप! घंटों तक ट्रेनों का चक्का जाम; एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक यात्री परेशान

मैं कल शाम से तीन बजे से यहां रुकी हूं। मेरी रात 11:50 बजे पुणे के लिए फ्लाइट थी। पहले बोला कि सुबह 6 बजे जाएगी। हमनें ठंड में इतजार किया। अब कह रहे हैं कि आपको 7 दिसंबर की फ्लाइट दी जा रही है, लेकिन उसके भी 50-50 ही जाने के चांस हैं। -

हरकीरत, महिला यात्री

हमारी श्रीनगर से कल फ्लाइट थी, बैंगलोर के लिए वाया अमृतसर। अब यहां हमें डिबोर्ड कर यहां रखा है। बता नहीं रहे कि फ्लाइट आगे कब जाएगी। कल से हम परेशान हो रहे हैं। ना तो टिकट कैंसल कर रहे हैं और ना ही आगे की कोई जानकारी दे रहे हैं।

- तसदुद्दीन, यात्री

मेरे भतीजे की फ्लाइट थी। हमारे साथ बच्चे भी आए हैं। यहां आकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। सरकार को ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो तो लोगों को परेशानी ना आए।

- सुनील जोशी

हैदराबाद से अमृतसर के लिए उड़ान भरनी थी। उन्होंने 20 घंटे तक इंतजार किया, उन्हें एयरलाइंस की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई।

- डॉ. रबिंद्रनाथ

अमृतसर-हैदराबाद फ्लाइट को बिना नोटिस के रद कर दिया गया। उन्हें केरला जाना था। फ्लाइट के कारण उन्हें टूर कैंसल करना पड़ा। उन्हें होटल बुकिंग कैसिल करनी पड़ी।

- कनव सरीन