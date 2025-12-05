Language
    पंजाब में इंडिगो की सेवाएं ठप! घंटों तक ट्रेनों का चक्का जाम; एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक यात्री परेशान

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    पंजाब में फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं बाधित रहने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यात्री बस और कैब से यात्रा करने को मजबूर हैं, जिसके चलते बस टर्मिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब में इंडिगो की सेवाएं ठप! घंटों तक ट्रेनों का चक्का जाम। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में इंडिगो फ्लाइट की सेवा चरमराने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लोग घंटों से अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं।

    वहीं, किसानों ने आज पंजाब भर में दो घंटों के लिए ट्रेनों का चक्का जाम किया। जिसके चलते ट्रेन यात्री भी परेशान दिखे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पटरी पर लेट कर और ट्रेन रोकर प्रदर्शन किया।

    बता दें कि पंजाब में इंडिगो की सेवा लगातार तीन दिनों से खराब चल रही है। यात्रियों को समय पर फ्लाइट नहीं मिल रही है। कई घंटों देरी से फ्लाइट उड़ान भर रही है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में दिक्कतें हो रही हैं।

    क्यों उड़ान भरने में हो रही देरी

    उधर, इंडिगो ने क्रू मेंबर्स की कमी का हवाला दिया है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। परेशान यात्रियों ने श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खूब हंगामा भी किया। यात्रियों की एयरलाइन स्टाफ के साथ तीखी बहस भी हुई।

    हालात इतने खराब हो गए हैं कि दुल्हन अपनी शादी में नहीं पहुंच सकी। दुल्हन और उनके परिवार को हैदाराबाद से अमृतसर आना था, लेकिन फ्लाइट देरी के चलते अपनी शादी में पहुंच सके। दुल्हन और उसके परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    यात्रियों का छलका दर्द

    मैं कल शाम से तीन बजे से यहां रुकी हूं। मेरी रात 11:50 बजे पुणे के लिए फ्लाइट थी। पहले बोला कि सुबह 6 बजे जाएगी। हमनें ठंड में इतजार किया। अब कह रहे हैं कि आपको 7 दिसंबर की फ्लाइट दी जा रही है, लेकिन उसके भी 50-50 ही जाने के चांस हैं। -

    हरकीरत, महिला यात्री

    हमारी श्रीनगर से कल फ्लाइट थी, बैंगलोर के लिए वाया अमृतसर। अब यहां हमें डिबोर्ड कर यहां रखा है। बता नहीं रहे कि फ्लाइट आगे कब जाएगी। कल से हम परेशान हो रहे हैं। ना तो टिकट कैंसल कर रहे हैं और ना ही आगे की कोई जानकारी दे रहे हैं।

    - तसदुद्दीन, यात्री

    मेरे भतीजे की फ्लाइट थी। हमारे साथ बच्चे भी आए हैं। यहां आकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। सरकार को ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो तो लोगों को परेशानी ना आए।

    - सुनील जोशी

    हैदराबाद से अमृतसर के लिए उड़ान भरनी थी। उन्होंने 20 घंटे तक इंतजार किया, उन्हें एयरलाइंस की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई।

    - डॉ. रबिंद्रनाथ

    अमृतसर-हैदराबाद फ्लाइट को बिना नोटिस के रद कर दिया गया। उन्हें केरला जाना था। फ्लाइट के कारण उन्हें टूर कैंसल करना पड़ा। उन्हें होटल बुकिंग कैसिल करनी पड़ी।

    - कनव सरीन

    मिनटों का सफर घंटों में तय

    फ्लाइट और ट्रेन की सेवा चरमराने से यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस, कैब आदि का सहारा ले रहे हैं। वहीं, कुछ लोग दूसरे एयरलाइन की फ्लाइट ले रहे हैं। बस टर्मिनल पर भी यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है। मिनटों का सफर अब घंटों में तय करने पर मजबूर हो रहे हैं।

    बता दें कि किसानों की ओर से आज अपनी मांगों और बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध में पूरे पंजाब भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। जिसके तहत किसानों ने पंजाब भर में रेल का चक्का जाम किया है। 