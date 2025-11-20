मनोहर लाल ने कर्मचारियों संग किया भोजन, कामकाज पर की चर्चा; सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कही ये बात

Language
    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    Hero Image

    मनोहर लाल ने कर्मचारियों संग किया भोजन, कामकाज पर की चर्चा। फोटो एक्स

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय के कर्मचारियों के साथ बैठकर न केवल दोपहर का भोजन किया, बल्कि उनके साथ अनौपचारिक चर्चा भी की। मनोहर लाल विभाग की कैंटीन में गए और वहां भोजन करने के दौरान कर्मचारियों के साथ चर्चा की।

    मनोहर लाल ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय संकल भवन में कर्मचारियों के साथ भोजन और चर्चा करने के दौरान के फोटो इंटरनेट मीडिया पर साझा किए। उन्होंने कहा कि सहकर्मियों के साथ बैठकर भोजन करना उनके दैनिक जीवन और कार्यों को नजदीक से समझने का असवर भी है और उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा भी।

    मनोहर लाल ऐसे प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। मनोहर लाल पिछले दिनों अपने फरीदाबाद दौरे के दौरान सराय ख्वाजा में स्थित हरियाणा के सबसे बड़े सरकारी आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा करने गये थे।

    इस विद्यालय में करीब सात हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब मनोहर लाल ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था कि उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत फरीदाबाद से ही की थी और इस विद्यालय से उनका काफी लगाव रहा है।

    केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट को गोद लेने की घोषणा भी कर रखी है, ताकि उसका रूपांतरण और सौंदर्यीकरण किया जा सके। उन्होंने एक साल के भीतर इस साइट के सौंदर्यीकरण का दावा करते हुए कहा कि सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी साइटों के नीचे दबी पड़ी है, जो कि जन कल्याण के काम आएगी और कूड़ा निस्तारण से लोगों को स्वच्छ माहौल में रहने का मौका मिलेगा।

    उन्होंने दीपावली पर डंप साइट पर काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों को पांच-पांच हजार रुपये का अनुदान अपनी तरफ से देने की घोषणा की थी। साथ ही केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं से आह्वान किया था कि वे डंप साइटों से कूड़ा निस्तारण के लिए उन्हें गोद लेने की पहल करें।