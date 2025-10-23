केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे IAS अमनीत के आवास पर, आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या केस में हर संभव मदद का भरोसा दिया
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और संवेदना व्यक्त की। आईपीएस ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित कई अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वीरवार सुबह दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं जताई। उन्होंने आईपीएस आत्महत्या केस में हर संभव मदद का भरोसा दिया।
मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा जरूर मिलेगी। आईपीएस ने 7 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। छुट्टी पर चल रहे हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई अफसरों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप हैं।
