केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे IAS अमनीत के आवास पर, आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या केस में हर संभव मदद का भरोसा दिया

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और संवेदना व्यक्त की। आईपीएस ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित कई अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।

आईएएस अमनीत कुमार और उनकी बेटियों से बात करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल।