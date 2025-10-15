मान सरकार के 'स्कूल ऑफ एमीनेन्स' बने आधुनिक शिक्षा के केंद्र, प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी ले रहे दाखिला
पंजाब सरकार ने 2022 में "शिक्षा क्रांति" के तहत 118 'स्कूल ऑफ एमीनेन्स' स्थापित किए हैं, जिन पर 231.74 करोड़ रुपये खर्च हुए। ये स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं और जेईई/नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करते हैं। मुफ्त बस, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। इन स्कूलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और निजी स्कूलों के छात्र भी इनमें दाखिला ले रहे हैं, जिससे पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 2022 में शुरू की गई "शिक्षा क्रांति" के तहत शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत 118 स्कूल ऑफ एमीनेन्स स्थापित किए गए, जिन पर 231.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का द्वार बन रहे हैं।
ये स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए विशेष प्रशिक्षकों से सुसज्जित हैं। इनमें जेईई, नीट और सशस्त्र बलों की परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। मुफ्त बस सेवा, किताबें, यूनिफॉर्म और जूते जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, विशेषकर लड़कियों के लिए, ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इनकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां निजी स्कूलों के छात्र भी अब इन स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं।
265 छात्रों ने जेईई मेन्स और 44 ने जेईई एडवांस्ड पास किया, जबकि 848 ने नीट में सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें सिविल अधिकारी छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके अलावा, 19,200 सरकारी स्कूलों में 25 लाख अभिभावकों ने पेरेंट-टीचर मीटिंग्स (पीटीएम) में हिस्सा लिया, जिसे व्यापक समर्थन मिला है।
स्कूल ऑफ एमीनेन्स आधुनिक शिक्षा के मंदिर बन गए हैं, जो बच्चों को तकनीकी और प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह पहल पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रही है, जो हर बच्चे को उज्ज्वल भविष्य का अवसर दे रही है।
