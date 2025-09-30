Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनीमाजरा में खरीदारी कर रही महिला का पर्स चोरी, चोरों ने सोने-चांदी के गहने और 15 हजार नकदी उड़ाई

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:16 PM (IST)

    मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन में खरीदारी करते समय एक महिला का पर्स चोरी हो गया जिसमें सोने की बालियाँ चांदी की पायल ₹15000 नकद मोबाइल फोन और जरूरी कागजात थे। पीड़िता कुलदीप कौर ढकोली जीरकपुर की रहने वाली हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन में खरीदारी करते समय एक महिला का पर्स चोरी हो गया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मनीमाजरा। पिपली वाला टाउन की एक कपड़े की दुकान में खरीदारी के दौरान एक महिला का पर्स चोरी होने की घटना सामने आई है। पीड़िता ढकोली जीकरपुर निवासी कुलदीप कौर, जो अपने पति राम खन्ना और बच्चे के साथ खरीदारी करने आई थीं, उनका पर्स एक्टिवा स्कूटर से चोरी हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के अनुसार, कुलदीप कौर कपड़े लेने के लिए पीपली वाला टाउन मे एक दुकान के अंदर गई थीं। उनका पति बाहर स्कूटर पर खड़ा था और बच्चा रोने लगा, जिस पर वह बच्चे को पकड़ाने अंदर चला गया। 2 मिनट बाद वापस लौटे, तो पाया कि स्कूटर पर रखा महिला का पर्स गायब था।

    ढकोली जीरकपुर निवासी कुलदीप कौर ने बताया की पर्स में एक सोने की कान की बालियाँ.चांदी की पायल, ₹15,000 नकद, मोबाइल फोन और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उन्होंने तुरंत आसपास की दुकानों और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद कुलदीप कौर ने मनीमाजरा पुलिस को कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची और डी.डी.आर दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    इस संबंध मे जिला कांग्रेस सचिव अमीर चंद मिठू ने बताया कि कुलदीप कौर उनकी बहन हैं और वह मायके माड़ी वाला टाउन में मिलने आई थीं। उन्होंने कहा कि कपड़े खरीदने के लिए पिपली वाला टाउन आए थे, जहां यह घटना घटी।

    वहीं जिला कांग्रेस महासचिव पवनदीप सिंह सनी ओर जसपाल सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर चोर को जल्द गिरफ्तार करेगी। पुलिस का कहना है कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।