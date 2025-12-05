विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने सालों से अटकी जल परियोजना को कराया शुरू, ग्रामीणों की अपील पर मान सरकार ने की तुरंत कार्रवाई
पंजाब में मोगा जिले के झंडेवाल और आसपास के गाँवों में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने वीडियो साझा किया। विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने तुरंत कार्रवाई ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में मान सरकार की जनसुनवाई और त्वरित कार्रवाई का एक और उदाहरण सामने आया है। मोगा ज़िले के गांव झंडेवाल और आसपास की 5 गांवों की पंचायतों ने जल आपूर्ति व्यवस्था की समस्या को लेकर एक वीडियो माध्यम से अपनी व्यथा साझा की थी। वीडियो में ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और पुरानी जल प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस वीडियो के सामने आते ही मोगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरी मदद की और जल प्रणाली का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया। यह कार्य अब बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा रहा है और स्थानीय लोग इस पहल की प्रशंसा कर रहे है।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछली सरकारों के दौरान उनकी आवाज़ कभी सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। दशकों तक उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन मान सरकार के कार्यकाल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब आम जनता की बात सुनी जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान दिनों में हो रहा है। झंडेवाल के एक किसान ने कहा, हमारे गांव में पानी की इतनी बुरी हालत थी कि खेती के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन मान सरकार ने हमारी एक वीडियो देखी और तुरंत काम शुरू हो गया। यह सच्ची जनता की सरकार है।”
पानी की समस्या पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर मुद्दा रही है। खासकर मोगा ज़िले के कई गांवों में पुरानी जल आपूर्ति प्रणाली जर्जर हो चुकी थी और नई व्यवस्था के लिए वर्षों से मांग की जा रही थी। झंडेवाल और उसके आसपास के 5 गांवों की पंचायतों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी समस्या को सार्वजनिक किया। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बताया कि किस तरह उनके गांवों में पानी की कमी से जीवन दूभर हो गया है और खेती भी प्रभावित हो रही है। इस वीडियो को जैसे ही MLA अमनदीप कौर अरोड़ा ने देखा, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए। परिणामस्वरूप, रुका हुआ निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और अब यह योजनाबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।
MLA अमनदीप कौर अरोड़ा ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल ग्रामीणों की समस्या को समझा बल्कि उसका तुरंत समाधान भी सुनिश्चित किया। अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, “आम जनता की आवाज़ ही हमारी प्राथमिकता है। झंडेवाल और आसपास के गांवों में पानी की समस्या को लेकर जो वीडियो सामने आई, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। मान सरकार का संकल्प है कि पंजाब के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें। किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हमारी पहली जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।
झंडेवाल और आसपास के गांवों के निवासी इस पहल से बेहद खुश हैं। एक स्थानीय सरपंच ने कहा, “हमने कई बार पुरानी सरकारों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मान सरकार ने हमारी एक वीडियो पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी कि हम हैरान रह गए। यह सच्ची लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है।” ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समुचित व्यवस्था होने से न केवल उनकी घरेलू जरूरतें पूरी होंगी बल्कि खेती में भी सुधार आएगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पानी की उपलब्धता किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से लगभग 5 गांवों के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
मान सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का वादा किया था और अब यह वादा धरातल पर उतरता दिख रहा है। पहले की सरकारों में शिकायतों और समस्याओं का निवारण महीनों और सालों तक लटका रहता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए नागरिक सीधे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जहां सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद हो। पंजाब में इस तरह की कई पहल देखने को मिल रही हैं जहां नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
पानी की समस्या केवल झंडेवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के कई हिस्सों में यह एक बड़ा मुद्दा रहा है। मान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक साफ पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो। इसके तहत पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जा रहा है, नए जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है और जल संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। झंडेवाल में जो काम हुआ है वह इसी योजना का हिस्सा है और आने वाले समय में ऐसे कई और गांवों को इसका लाभ मिलेगा।
इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती है तो बदलाव संभव है। कईं सालों से उपेक्षित रहे किसानों और ग्रामीणों को अब लग रहा है कि उनकी सरकार वाकई उनके लिए काम कर रही है। झंडेवाल की यह घटना पूरे पंजाब में एक उदाहरण बन गई है कि किस तरह एक छोटी सी पहल और सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया जनता के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह काम न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान है बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक मज़बूत बुनियाद तैयार कर रहा है। पंजाब के अन्य इलाकों से भी ऐसी ही उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि मान सरकार उनकी समस्याओं को भी इसी तरह प्राथमिकता देगी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।
