    मोहाली में जिम ट्रेनर पर फायरिंग में बड़ा खुलासा, नामजद आरोपितों का चंडीगढ़ में गिरफ्तार दो युवकों से कनेक्शन

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:13 PM (IST)

    मोहाली में जिम ट्रेनर विक्की पर हुए गोलीकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में बंद रितिक और अमन का विकास और भोलू से गहरा संबंध सामने आया है। पुलिस जल्द ही रितिक और अमन को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी और चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इस गोलीकांड से जुड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-2 में जिम ट्रेनर विक्की पर गोली चलाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। नामजद दोनों आरोपित विकास और भोलू से रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उनका चंडीगढ़ पुलिस की हिरासत में बंद रितिक और अमन से गहरा कनेक्शन है। इस आधार पर मोहाली पुलिस जल्द ही दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी और चारों आरोपितों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। जांच में और बड़े राज खुलने की उम्मीद है, जो इस गोलीकांड से जुड़े नेटवर्क को उजागर कर सकता है।

    यह घटना 26 सितंबर सुबह करीब पांच बजे फेज-2 में हुई थी, जब विक्की अपनी गाड़ी में बैठा था। दो बाइक सवार संदिग्धों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विक्की के दोनों पैरों में चार गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और चौकीदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया।

    डाॅक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। विक्की की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हमलावरों ने फायरिंग के बाद भागते हुए चंडीगढ़ के एक होटल के बाहर भी गोलियां चलाईं। यह होटल विक्की के दोस्त बीरू और उनकी पार्टनरशिप में चलता है। घटना के तुरंत बाद इंटरनेट मीडिया पर दो युवकों ने हमले की जिम्मेदारी ली, जिन्हें आपरेशन सेल ने शीघ्र गिरफ्तार कर लिया।

    विक्की और उनके परिवार के बयानों के आधार पर विकास और भोलू को मुख्य आरोपी नामजद किया गया। परिवार का आरोप है कि यह आरोपित पुरानी दुश्मनी के चलते विक्की को निशाना बना रहे थे। कुछ दिन पहले विक्की को एक लड़की और उसके दो भाइयों से धमकी भरा फोन भी आया था।

    एसपी सिटी मोहाली ने कहा कि केस में आरोपित विकास और भोलू से रिमांड के दौरान की गई जांच में उनके चंडीगढ़ पुलिस के हिरासत में बंद आरोपियों रितिक और अमन से कनेक्शन सामने आया है। इसी आधार पर पुलिस जल्द अमन और रितिक को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी।

    हम चारों आरोपितों को आमने-सामने बिठाकर केस की गहन पूछताछ करेंगे। जांच के आधार पर ही पुलिस इस केस में जल्द अहम खुलासे करेगी। हम किसी भी गैंगवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे।"