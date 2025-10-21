पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में बड़ा फेरबदल, 13 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक ढांचे में अहम बदलाव करते हुए पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के 13 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची में नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पदोन्नत कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

पदोन्नत अधिकारियों में सुश्री जतिंदर कौर-II को अमृतसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि बल बहादुर सिंह तेजी का बरनाला से तबादला कर उन्हें चंडीगढ़ में कानूनी स्मृतिकार और प्रधान सचिव (विधि), पंजाब सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अवतार सिंह को फाजिल्का से पटियाला भेजा गया है, वहीं नीलम अरोड़ा को फिरोजपुर से मोगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अंशुल बेरी को बठिंडा से बरनाला, मनजोत कौर को मोहाली से रूपनगर और धर्मिंदर पॉल सिंगला को फाजिल्का में पदोन्नति के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, रजनीश गर्ग को प्रतिनियुक्ति पर राज्य परिवहन एवं खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, पंजाब (चंडीगढ़) का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि संजीव जोशी को फरीदकोट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली है।

अन्य तबादलों में दिनेश कुमार वधवा को एसएएस नगर की सीबीआई कोर्ट और अरुण कुमार अग्रवाल को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तुरंत प्रभाव से नई तैनाती का कार्यभार संभालें। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी के पास सांसदों या विधायकों के लंबित मामले हों, तो उन्हें सक्षम न्यायालय को हस्तांतरित किया जाए।