    पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, ASP-DSP रैंक के 133 अधिकारियों का तबादला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    पंजाब पुलिस विभाग ने प्रशासनिक दक्षता और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एएसपी और डीएसपी रैंक के 133 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची में कई अधिकारी लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। इन अधिकारियों को विजिलेंस ब्यूरो सड़क सुरक्षा फोर्स अपराध जांच शाखा जैसे विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया है।

    Hero Image
    133 एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग ने मंगलवार को बड़े स्तर पर तबादले करते हुए एएसपी और डीएसपी रैंक के 133 अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, जिन अधिकारियों को नई जगहों पर भेजा गया है, उनमें कई लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।

    इन अधिकारियों की नियुक्ति विजिलेंस ब्यूरो, सड़क सुरक्षा फोर्स, अपराध जांच शाखा समेत कई अन्य विंगों में की गई है। विभाग के अनुसार, यह तबादले प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

    जिन जिलों में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी चुनौतिया हैं, वहां अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग ने सभी अधिकारियों को अपने नए स्थान पर शीघ्र कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।