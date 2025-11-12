पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 12 जिलों के बदले गए प्रधान
तरनतारन उपचुनाव के बाद, कांग्रेस ने 12 जिलों के जिला प्रधानों को बदल दिया है, जिसमें तरनतारन भी शामिल है। मोहाली में राजा वड़िंग और चन्नी को झटका लगा, जबकि चन्नी जालंधर में प्रधानों को बरकरार रखने में सफल रहे। राजबीर सिंह भुल्लर को तरनतारन का नया जिला प्रधान बनाया गया है।
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान के ठीक बाद कांग्रेस ने जिला प्रधानों की सूची जारी कर दी। अहम बात यह हैं कि पार्टी ने तरनतारन के जिला प्रधान समेत 12 जिलों के प्रधानों को बदल दिया। पार्टी ने प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी दोनों को एसएएस नगर (मोहाली) सीट पर करारा झटका दिया।
पार्टी ने दोनों नेताओं की पसंद को दरकिनार करते हुए कमल किशोर शर्मा को प्रधान बनाया है। मोहाली को लेकर दोनों नेताओं के बीच पेंच फंसा हुआ था। वहीं, चन्नी अपने संसदीय क्षेत्र जालंधर शहरी और देहाती में दोनों प्रधानों को रिपीट करवाने में कामयाब रहे। बाकी जगह पर वड़िंग भारी पड़े हैं।
कांग्रेस ने जिन 12 जिलों में चेहरे बदले हैं, उनमें अमृतसर शहरी व देहाती, बठिंडा देहाती, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, होशियारपुर, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला देहाती, संगरूर और तरनतारन जिला शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस के पंजाब में 29 जिले हैं। इसमें से 27 जिला प्रधानों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है।
मालेरकोटला और मानसा सीट की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई हैं। अहम बात यह है कि यह लिस्ट काफी पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन पार्टी तरनतारन उपचुनाव का इंतजार कर रही है। पार्टी ने मतदान के ठीक बाद तरनतारन के जिला प्रधान हरविंदर सिंह गिल को भी बदल दिया है।
इनकी जगह पर राजबीर सिंह भुल्लर को जिला प्रधान लगाया गया है। यही नहीं, पार्टी ने पंजाब के दोनों सचिवों को भी बदल दिया है। अब हिना कवारे और सूरज ठाकुर को पंजाब का सचिव बनाया है. जोकि प्रदेश प्रभारी व पार्टी महासचिव भूपेश बघेल के सहायक की भूमिका निभाएंगे।
कहां कौन बना जिला प्रधान
अमृतसर देहाती : सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला
अमृतसर शहरी : सौरभ मदान
बरनाला : कुलदीप सिंह काला ढिल्लों
बठिंडा शहरी : प्रीतम सिंह कोटभाई
बठिंडा देहाती : राजन गर्ग
फरीदकोट : नवदीप सिंह बराड़
फतेहगढ़ साहिब: सुरिंदर सिंह
फाजिल्का : हरप्रीत सिंह संधू
फिरोजपुर : कुलबीर सिंह जीरा
गुरदासपुर : बरिंदर मीत सिंह पाहड़ा
होशियारपुर : दलजीत सिंह
जालंधर शहरी : राजिंदर बेरी
जालंधर देहाती : हरदेव सिंह लाडी
कपूरथला : बलविंदर सिंह
खन्ना : लखवीर सिंह लक्खा
लुधियाना देहाती : मेजर सिंह मुल्लांपुर
लुधियाना शहरी : संजीव तलवाड़
मोगा : हरी सिंह खाई
मोहाली : कमल किशोर शर्मा
मुक्तिसर : शुभदीप सिंह बिट्टू
पठानकोट : पन्ना लाल भाटिया
पटियाला देहाती : गुरदर्शन कौर रंधावा
पटियाला शहरी : नरेश कुमार दुग्गल
रोपड़ : अश्वनी शर्मा
संगरूर : जगदेव सिंह गग्गा
एसबीएस नगर : अजय कुमार
तरनतारन : राजबीर सिंह भुल्लर
