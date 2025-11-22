Language
    Mahit Sandhu ने डेफ ओलंपिक में जीता Gold, चंडीगढ़ की शूटर ने जापान में पहराया परचम

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    चंडीगढ़ की शूटर माहित संधू ने डेफ ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका डेफ ओलंपिक में चौथा पदक है, इससे पहले उन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर प्रोन में भी पदक जीते थे। माहित ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते हैं।

    टोक्यो में डेफ ओलंपिक में जीते स्वर्ण पदक के साथ माहित संधू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की शूटर माहित संधू ने जापान के टोक्यो में चल रहे डेफ ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इस इवेंट में 456 का स्कोर हासिल किया। डेफ ओलंपिक में माहित का यह चौथा पदक है।

    इससे पहले 10 मीटर और 50 मीटर प्रोन में पदक जीते हैं। माहित ने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में 250.5 स्कोर करके रजत पदक जीता था। माहित इससे पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की का प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है।

    माहित संधू ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में 50 मीटर राइफल प्रोन में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर राइफल में भी स्वर्ण पदक जीता था।

    इसके अलावा, उन्होंने धनुष श्रीकांत के साथ मिश्रित एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय खेलों के लिए भी चंडीगढ़ की शूटिंग टीम का हिस्सा रही। विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में क्वालीफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया था।