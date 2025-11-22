Mahit Sandhu ने डेफ ओलंपिक में जीता Gold, चंडीगढ़ की शूटर ने जापान में पहराया परचम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की शूटर माहित संधू ने जापान के टोक्यो में चल रहे डेफ ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इस इवेंट में 456 का स्कोर हासिल किया। डेफ ओलंपिक में माहित का यह चौथा पदक है।

इससे पहले 10 मीटर और 50 मीटर प्रोन में पदक जीते हैं। माहित ने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में 250.5 स्कोर करके रजत पदक जीता था। माहित इससे पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की का प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है।