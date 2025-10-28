लुधियाना में बनेगी नई उप-तहसील, खेल विभाग में होंगी भर्तियां, पढ़ें पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले
पंजाब कैबिनेट ने लुधियाना में नई उप-तहसील बनाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे नागरिकों को सुविधा होगी। साथ ही, खेल विभाग में नई भर्तियां शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए कई अन्य नीतिगत निर्णय भी लिए हैं।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में आज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मान पंजाब सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सीएम मान ने बैठक के बाद कहा कि लुधियाना नॉर्थ में नई सब-तहसील बनाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 पटवार सेक्टर और एक कानूनगो सेक्टर होगा। इसके अलावा, लोगों की मांग के अनुसार बरनाला नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेड करने की मंज़ूरी दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में पंजाब एकिकृत भवन नियम 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान निर्माण के लिए जटिल प्रणाली को आसान बनाया गया है। मकान निर्माण के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन के तहत नक्शा पास होगा और इमारत की ऊंचाई सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है।
डेरा बस्सी में बनेगा अस्पताल
सीएम ने कहा कि डेराबस्सी में 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा, Rehabilitation Rules 2025 के नियमों में संशोधन किया गया है। निजी नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की बायोमेट्रिक हाज़िरी लगेगी और दवाओं का चेकअप सरकार की निगरानी में होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खेल क्षेत्र के लिए कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है। खेल विभाग में मेडिकल से संबंधित 100 पद निकाले जाएंगे। खिलाड़ियों को चिकित्सकीय सहायता देने के लिए डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो इस प्रकार हैं।
- पंजाब एकीकृत भवन नियम 2025 को मंजूरी
- लुधियाना उत्तर में एक नई उप-तहसील बनाने को मंजूरी
- बरनाला नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड करने को मंजूरी
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (पंजाब) और पंजीकरण शुल्क नियमों में संशोधन को मंजरी
- खेल विभाग में 100 से ज़्यादा पदों को भरने को मंजूरी
- डेराबस्सी में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी
- पुनर्वास नियम 2025 के नियमों में बदलाव को मंजूरी
पराली को लेकर बोले सीएम मान
