Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में 14 दिसंबर को नहीं मिलेगी शराब, आबकारी विभाग ने क्यों घोषित किया ड्राई डे?

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:37 PM (IST)

    पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव के चलते 13-14 दिसंबर की रात 12 बजे से 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। राज्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब में 14 दिसंबर को नहीं मिलेगी शराब। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में 13-14 दिसंबर की रात 12 बजे से लेकर 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया है।

    राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश पर आबकारी आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने यह आदेश जारी किए हैं। आबकारी आयुक्त ने कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

    बता दें कि पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है।

    चुनाव से पहले राज्य के कई जिलों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया जा सके और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया जा सके।

    अमृतसर के सठियाला में पुलिस दल ने प्रमुख बाजारों, आवासीय इलाकों, और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर बूथ और पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें