Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    “संतरा-फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली” की तस्करी, डेराबस्सी में 36 बोतलें जब्त, चकमा देकर तस्कर फरार

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:17 PM (IST)

    डेराबस्सी पुलिस ने बस स्टैंड के पास चंडीगढ़ से तस्करी की जा रही अवैध शराब की तीन पेटियां पकड़ीं। दो तस्कर एक्टिवा छोड़कर फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने चंडीगढ़ मार्का शराब की 36 बोतलें जब्त की हैं। एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से तस्करों की पहचान की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चंडीगढ़ से शराब खरीदकर पंजाब और आसपास के गांवों में बेचने की तैयारी थी।

    संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी पुलिस ने बस स्टैंड के पास नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ से तस्करी करके लाई गई अवैध शराब की तीन पेटियां बरामद की हैं। शराब की बोतलों पर संतरा-फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली लिखा हुआ था। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान दो युवक पुलिस पार्टी को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने शराब और एक्टिवा वाहन को जब्त कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तफ्तीशी अधिकारी एएसआई दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी रूटीन चेकिंग के लिए बस स्टैंड क्षेत्र में मौजूद थी। उन्हें सूचना मिली कि दो युवक एक्टिवा पर चंडीगढ़ से शराब खरीदकर पंजाब और आसपास के गांवों में बेचने के लिए आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की।

    पुलिस ने शंका वाले एक्टिवा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक वाहन छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान 36 बोतलें बरामद कीं, जिन पर “संतरा-फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली” का मार्क लगा हुआ था।

    पुलिस ने मामले में एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है।

    इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करी पर अंकुश लगाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयासों को बल मिला है।