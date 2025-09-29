Language
    लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को दी खुली चुनौती, कहा- भारत में कुछ भी करोगे तो बर्दाश्त नहीं

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:14 AM (IST)

    लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को चुनौती दी है। गिरोह ने कहा कि भारत में विदेशी माफिया की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के ज़रिए पाकिस्तानी गिरोह भारतीय गैंगस्टरों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है। गोल्डी ढिल्लों ने भट्टी को 5 करोड़ रुपये लेने की चुनौती दी और उसके ठिकाने तक पहुंचने की बात कही।

    लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तानी डॉन को दी ललकार, कहा- विदेशी माफिया की दखलअंदाजी बर्दाशत नहीं। फाइल फोटो

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। लॉरेंस गैंग ने सरहद पार बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को खुली चुनौती दी है। लॉरेंस गिरोह ने साफ कहा है कि भारत की जमीन पर किसी विदेशी माफिया की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह टकराव उस समय बढ़ा जब पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से जुड़े डॉन ने पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की।

    खुफिया एजेंसियों के इनपुट बताते हैं कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए पाकिस्तानी गिरोह भारतीय गैंगस्टरों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है। इसी को देखते हुए लॉरेंस गैंग ने यह सीधी चुनौती दी है। लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रहे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और उसके साथी की एक कॉल रिकार्डिंग सामने आई है।

    जिसमें वह भट्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वह 5 करोड़ रुपये तो छोड़, उनसे 5 रुपये ही लेकर दिखा दे। साथ में गोल्डी ने यह भी कहा कि उसके बाजवा फार्म वाले ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। भट्टी अब डरकर गाड़ी में वीडियो बनाता है ताकि लोकेशन पता न चले। हालांकि बाजवा फार्म कहां का है, इसके बारे में गैंग ने खुलासा नहीं किया था।

    यह है कॉल रिकार्डिंग में

    गोल्डी ढिल्लो: दीपू भाई देख, जिस दिन से हमने भट्टी के ठिकाने पर चक्कर मारा है, तब से वह अपने फ्लैट को छोड़कर अपनी गाड़ी में वीडियो बनाता है। साथ ही साथ टिकटॉक पर लाइव आता है। एक तरफ तो भट्टी रो रहा है कि मेरा पांच करोड़ रुपये वापस कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम इतने बड़े डॉन हो तो आकर हमसे लेकर दिखा दो पांच करोड़। आओ और हमें मारकर ले लो।

    दीपू: अगर ऐसी बात है तो प्रशासन न दिलवा देता इसे पैसे। भट्टी खुद को डॉन बताता है और कहता है कि मैंने अपने हाथों से काम किए हैं। अगर तुम में बिल्कुल भी दम है तो आकर मेरे से पैसा लेकर दिखाएं। पांच करोड़ रुपये की बात तो दूर की है, हमसे भट्टी पांच रुपये लेकर दिखा दे, फिर हम मानेंगे।

    पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर पाकिस्तानी नेटवर्क और भारतीय गिरोह आमने-सामने आए तो हालात गैंगवार की तरफ बढ़ सकते हैं। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पहले से ही सरहद पार से होने वाली ड्रग्स और हथियार सप्लाई पर नजर रख रही हैं। बीते दो साल में पंजाब सरकार ने 10 से अधिक बड़े ऑपरेशन चलाकर तस्करी मॉड्यूल तोड़े और करोड़ों की खेप जब्त की।

    इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए इन संदेशों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी हाल में पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क को भारत में पैर जमाने नहीं दिया जाएगा।