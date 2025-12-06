हत्या से पहले लॉरेंस ने किया था पैरी को फोन, ऑडियो हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या के मामले में नया राजफाश हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के वक्त शूटर पैरी की गाड़ी में ही सवार थे। एक शूटर ने उसकी लारेंस बिश्नोई से तीन मिनट तक बात करवाई और उसकी रिकर्डिंग भी की जा रही थी।

गुजरात की साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस दोनों के बीच यह कथित बातचीत अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इस बातचीत में लॉरेंस ने पैरी का हालचाल पूछा और उसकी शादी के बारे में भी बात की। बड़ी बात यह है कि लॉरेंस इस समय अहमदाबाद, गुजरात की साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वह फोन पर किसी से बात कर रहा है और हत्या की साजिश भी रच रहा है।