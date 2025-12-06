Language
    हत्या से पहले लॉरेंस ने किया था पैरी को फोन, ऑडियो हुआ वायरल

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ में इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या के वक्त शूटर पैरी की गाड़ी में ही थे। लॉरेंस ...और पढ़ें

    Hero Image

    हत्या से पहले लॉरेंस ने किया था पैरी को फोन (File Photo)


    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या के मामले में नया राजफाश हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के वक्त शूटर पैरी की गाड़ी में ही सवार थे। एक शूटर ने उसकी लारेंस बिश्नोई से तीन मिनट तक बात करवाई और उसकी रिकर्डिंग भी की जा रही थी।

    गुजरात की साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस

    दोनों के बीच यह कथित बातचीत अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इस बातचीत में लॉरेंस ने पैरी का हालचाल पूछा और उसकी शादी के बारे में भी बात की। बड़ी बात यह है कि लॉरेंस इस समय अहमदाबाद, गुजरात की साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वह फोन पर किसी से बात कर रहा है और हत्या की साजिश भी रच रहा है।

    पैरी को दी थी धमकी

    वहीं, चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेन ने इस आडियो की जांच शुरू कर दी है। बातचीत के दौरान लारेंस ने पैरी को धमकी भरे लहजे में कहा कि “अब रहा तो मैं ही रहूंगा, मुझे एक बार बताना था, तुम सब ने बहुत कर ली अपोजीशन, बात बिगड़ गई है और अब काम चलेगा। तुझसे एक बार बात करनी जरूरी थी।” इसके कुछ देर बाद ही पैरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।