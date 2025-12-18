मौज-मस्ती और नशे के लिए पैसा, विदेश में सेटल कराने का भरोसा; यही लालच दे लॉरेंस गैंग में युवाओं को भर्ती कर रहा हैरी

लारेंस बिश्नोई गैंग के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है गैंगस्टर हैरी बाक्सर

- इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी और सोनू नौलटा की हत्या में भी लाजिस्टिक सपोर्ट देने वाले युवाओं को भी हैरी बाक्सर ने किया था भर्ती

- रईसी और ठाठ-बाठ की जिंदगी का लालच दे युवाओं को धकेला जा रहा अपराध की दुनिया में



आदेश चौधरी, पंचकूला। मौज-मस्ती और नशे के लिए पैसा। पकड़े जाने पर पुलिस से बचाकर विदेश में सेटल कराने का भरोसा। इसी तरीके से गैंगस्टर हैरी बॉक्सर युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल रहा है। युवाओं को अपने चंगुल में फंसाकर लाॅरेंस गैंग में भर्ती करा रहा है। सारा खेल सोशल मीडिया पर ही खेला जा रहा है। हैरी आजकल लॉरेंस बिश्नोई का खासमखास बना हुआ है।

हैरी बॉक्सर उन युवाओं को चुनता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और ऐश की जिंदगी जीने की चाह रखते हैं। भर्ती के बाद युवक से कोई बड़ी वारदात करानी होती है तो उसे भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस से उसे बचा लिया जाएगा। वारदात के बाद उसे विदेश में सेटल करा दिया जाएगा, ताकि भारत में पुलिस उसका कुछ न कर सके। युवा इस तरह की बातों में आकर अपराध की दलदल में फंस जाते हैं।

पैरी और नौलटा की हत्या में शूटरों की मदद करने वाले भी हैरी से जुड़े चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी और पंचकूला में सोनू नौलटा की हत्या में लाॅजिस्टिक सपोर्ट देने वाले पंजाब के फरीदकोट निवासी गोपाल और शिवम को भी हैरी बाॅक्सर ने ही भर्ती किया था। दोनों आरोपित हैरी बाॅक्सर से जुड़े हुए थे।

चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या करने वाले पीयूष पिपलानी, अंकुश पिंजौर और उनके दो साथियों को इन दोनों ने ही हथियार, गाड़ी, मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। इससे पहले सोनू नौलटा की हत्या के बाद पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर को छिपने में भी इन्होंने मदद की थी।