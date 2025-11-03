Language
    इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार और फिर धोखा! आहत होकर लॉ ग्रेजुएट युवती ने दे दी जान, चंडीगढ़ में हरियाणा के युवक पर केस दर्ज

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    मेरठ यूनिवर्सिटी की लॉ ग्रेजुएट युवती ने आत्महत्या की थी। मृतका ने सुसाइड नोट में वसीम खान नामक युवक को जिम्मेदार ठहराया, जिससे वह सोशल मीडिया पर मिली थी। युवती ने वसीम पर धोखाधड़ी और इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वसीम के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

    जान गंवाने वाली 33 वर्षीय माही पठान उर्फ बेबी का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार और फिर धोखा। इससे आहत चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से लाॅ ग्रेजुएट युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मतलब निकल गया तो मुझे छोड़ दिया। अब इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा निवासी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है।

    जान गंवाने वाली 33 वर्षीय माही पठान उर्फ बेबी के पिता वकील हैं। उन्होंने सेक्टर-11 थाने में शिकायत दी थी। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में माही ने हरियाणा के मेवात स्थित गांव फिरोजपुर निवासी वसीम खान को जिम्मदेार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। 

    घर में लगाया फंदा

    रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि गांव खुड्डा अलीशेर के सरकारी स्कूल के पास मकान नंबर-30/8 में एक छात्रा ने फंदा लगा लिया।  पीसीआर सहित सेक्टर-11 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा को सेक्टर-16 के जीएमएसएच में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सोमवार शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों का सौंप दिया गया।

     

    सुसाइड नोट में लिखा

    मैं, माही पठान (बेबी) 2025 में एक लड़के से 24 अप्रैल को इंस्टाग्राम के जरिये बात हुई थी। उससे प्यार कर बैठी। शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। उस का नाम वसीम खान है। मैंने उनसे शादी की बात भी की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत सी बातें झूठ बोली कि वो शादीशुदा है। मुझसे 5-6 लाख का फ्राॅड भी किया। फिर भी मैंने उसका साथ दिया। अब उसका मतलब निकल गया तो मुझे छोड़ दिया। मैंने उस को काॅलेज की फीस दी है, जो मैं भर नहीं पा रही हूं। मेरे फ्यूचर खराब हो गया वसीम खान की वजय से। मैं डिप्रेशन में हूं बहुत ज्यादा। उसने मुझे मां-बाप की गालियां दी और मुङो अब तकलीफ में छोड़ कर चला गया। इसलिए मैं, ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को। बस मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे इंसाफ मिले। मैं उसका एड्रेस व नंबर सेंड कर रही हूं। यह लिख कर उसने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी।