इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार और फिर धोखा! आहत होकर लॉ ग्रेजुएट युवती ने दे दी जान, चंडीगढ़ में हरियाणा के युवक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार और फिर धोखा। इससे आहत चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से लाॅ ग्रेजुएट युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मतलब निकल गया तो मुझे छोड़ दिया। अब इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा निवासी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है।

जान गंवाने वाली 33 वर्षीय माही पठान उर्फ बेबी के पिता वकील हैं। उन्होंने सेक्टर-11 थाने में शिकायत दी थी। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में माही ने हरियाणा के मेवात स्थित गांव फिरोजपुर निवासी वसीम खान को जिम्मदेार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है।

घर में लगाया फंदा रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि गांव खुड्डा अलीशेर के सरकारी स्कूल के पास मकान नंबर-30/8 में एक छात्रा ने फंदा लगा लिया। पीसीआर सहित सेक्टर-11 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा को सेक्टर-16 के जीएमएसएच में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सोमवार शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों का सौंप दिया गया।