'लैंड पूलिंग पॉलिसी नाकामयाब, वर्दी वाले मांग रहे हैं फिरौती...', पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने लगाया गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने आप सरकार और पंजाब पुलिस को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए घेरा है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 नवंबर को तरनतारन में गैंगस्टरों को 7 दिन में पंजाब छोड़ने की चुनौती थी। चुनौती देकर केजरीवाल तो खुद गायब हो गए लेकिन गैंगेस्टरों ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया।

तब से कोई दिन ऐसा नहीं हैं जब पंजाब में खून नहीं बह रहा हो। यह सबकुछ तब है जब पंजाब में 17 डीजीपी, 13 एडीजीपी स्तर के अधिकारी है। रोजाना फिरौती मांगने और नहीं मिलने पर गोली चलाने की घटनाएं हो रही है। जाखड़ यही नहीं रुके उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी नाकामयाब होने पर वर्दी वाले फिरौती मांग रहे हैं।

पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि वह पंजाब के लोगों को एक गारंटी देते हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर लोगों को वर्दीधारी गुंडागर्दी से मुक्ति दिवाएंगे। ऐसे लोगों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि भाजपा के पास ही वह इच्छा शक्ति हैं जो पुलिस की काली भेड़ों को नियंत्रित कर सकती है।

सरकार की क्षमता पर प्रश्न उठाते हुए जाखड़ ने आरोप लगाया कि वास्तव में लैंड पूलिंग पॉलिसी फेल होने के बाद सत्ता में बैठे लोगों ने पुलिस को अवैध उगाही के काम में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति जवाबदेह पुलिस अधिकारी सत्ता के दबाव में झुक गए हैं और अब वे आप नेताओं के लिए न सिर्फ चुनाव लूटने जैसे गैर-लोकतांत्रिक कामों में लगे हुए हैं, बल्कि कई वर्दीधारी जनता पर दबाव बनाकर अवैध वसूली में भी शामिल हैं।

सुनील जाखड़ ने कहा कि जब जेल से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था तो डीजीपी ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि यह इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ, लेकिन हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच में सच्चाई सामने आई और साबित हुआ कि इंटरव्यू पंजाब में ही हुआ था। अब ताजा मामले में भी पटियाला के एसएसपी की वायरल ऑडियो पर पुलिस ने बिना किसी जांच के दो घंटे में ही उसे एआई जनरेटेड बता दिया और उल्टा पत्रकारों व राजनीतिक नेताओं को समन भेज दिया।

इस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरे मीडिया और राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि ऑडियो की निष्पक्ष जांच होती, लेकिन पुलिस सरकार की कठपुतली बन गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और मीडिया को इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की।