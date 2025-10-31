'मिशन चढ़दीकला' के लिए दान में आई लाखों की राशि, सीएम भगवंत मान ने जताया आभार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब को एक बार फिर से खुशहाल और 'रंगला पंजाब' बनाने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 'मिशन चढ़दीकला' को राज्य के लोगों और दुनिया भर के शुभचिंतकों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। यह मिशन न केवल एक सरकारी पहल है, बल्कि यह पंजाब की सामूहिक भावना और अटूट एकजुटता का प्रतीक बन गया है, जहाँ हर नागरिक राज्य के भविष्य के लिए अपना योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के कोने-कोने से आ रहे इस आर्थिक सहयोग के लिए दान देने वाले हर नागरिक के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दान सिर्फ राशि नहीं है, बल्कि यह पंजाब के सुनहरे भविष्य और उसकी प्रगति पर लोगों का विश्वास है। सीएम मान ने दृढ़ता से कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब अब और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और हम सब मिलकर इसे देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे।"

इस पहल में लोगों की सक्रिय और उत्साही भागीदारी यह दर्शाती है कि पंजाब की जनता आज जागरूक और सजग है। वे समझते हैं कि उनके सहयोग से ही राज्य की दशा और दिशा बदल सकती है। वे किसी भी आपदा या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और सरकार के प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे है।

इतनी बड़ी संख्या में दान का आना यह भी साबित करता है कि लोगों को वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व पर अटूट भरोसा है। इसी विश्वास की एक मजबूत मिसाल कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पेश की, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न दानियों से एकत्र किए गए ₹5,652,759 (पचपन लाख बासठ हजार सात सौ उनसठ रुपये) की एक बड़ी राशि मुख्यमंत्री को सौंपी।

वहीं, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों का जज़्बा भी बेहद सराहनीय रहा। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने हलका पट्टी के जागरूक लोगों द्वारा एकत्रित की गई ₹2,881,123 (अट्ठाईस लाख इक्यासी हजार एक सौ तेईस रुपये) की राशि सीएम मान को भेंट की। यह दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग 'मिशन चढ़दीकला' से दिल से जुड़े हुए है।

इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने भी बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कार्यों और 'मिशन चढ़दीकला' के तहत ₹1,248,257 (बारह लाख अड़तालीस हजार दो सौ सत्तावन रुपये) की राशि सौंपी। उन्होंने बताया कि पंजाब के दानियों और शुभचिंतकों ने मुश्किल समय में दिल खोलकर सहायता की है, जिसका उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ ज़रूरतमंदों की मदद में किया जाएगा।

अब तक सामने आए इन दान से यह स्पष्ट है कि जब बात पंजाब के भविष्य की आती है, तो नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं हटते। इन दान का मुख्य उद्देश्य पंजाब को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने और हर क्षेत्र में राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी दोहराया कि दान में आई एक-एक पाई का उपयोग केवल विकास और राहत कार्यों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाएगा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार 'मिशन चारदीकला' के माध्यम से एक मज़बूत और सुरक्षित पंजाब की नींव रख रही है, जिसकी जानकारी जनता https://rangla.punjab.gov.in/ पर देख सकती है।