डीआरडीओ का अधिकारी के घर से लाखों रुपये कैश और गहने बरामद, वसूली के धंधे में कौन-कौन शामिल, विजिलेंस खोलेगी राज

विजिलेंस टीम ने डीआरडीओ के तकनीकी अधिकारी अमित सोलंकी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके घर से 18 लाख नकद और गहने बरामद हुए। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग भी सौंपी। सोलंकी ने भागने की कोशिश की पर पकड़े गए। आरोप है कि बिल पास कराने के लिए ठेकेदारों से रिश्वत मांगते थे। पुलिस अब उनकी पिछली रिश्वतखोरी की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार डीआरडीओ के तकनीकी अधिकारी अमित सोलंकी के घर से तलाशी के दौरान 18 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने बरामद हुए हैं। विजिलेंस ने रुपये और गहनों को सीज कर लिया है। सोलंकी को वीरवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। विजिलेंस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि सोलंकी को रिश्वत की रकम किसे-किसे पहुंचानी थी और इससे पहले उसने किन-किन लोगों से रिश्वत ली थी।

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार यह मामला केवल व्यक्तिगत रिश्वत का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य संभावित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है। अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदारों से लगातार पैसा वसूलने का तरीका अपनाया था। पुलिस और विजिलेंस टीम मामले की जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपित ने पिछले वर्षों में और किन ठेकेदारों या कंपनियों से रिश्वत ली थी और कितनी रकम हड़पी गई।

4 लाख के बिल पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत शक्ति एंटरप्राइजेज के ब्रांच मैनेजर अशुतोष सिंह ने विजिलेंस को दी शिकायत में बताया था कि वह कई वर्षों से मैनपावर सप्लाई का ठेका चला रहे हैं। अधिकारी ने 16 लाख रुपये के बिल पास कर दिए, लेकिन करीब 4 लाख रुपये के बिलों पर आपत्ति जताई और इन्हें क्लियर करने के एवज में रिश्वत की मांग की। सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को एक काॅल रिकार्डिंग सौंपी थी, जिसमें अधिकारी को रिश्वत की मांग करते हुए स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है।