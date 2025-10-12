पंजाब में कुराली होलसेल मार्केट बना पटाखा बम, लाइसेंस केवल 15 और अवैध रूप से दुकानें चल रही 500 

जागरण संवाददाता, मोहाली। दीपावली की चकाचौंध से पहले कुराली होलसेल मार्केट एक टिंडरबाक्स (आग का गोला) बन चुका है। पंजाब का सबसे बड़ा पटाखा थोक बाजार कहे जाने वाले कुराली से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में पटाखे सप्लाई होते हैं।यहां केवल 15 लाइसेंस (पांच वर्षीय अवधि के लिए) जारी होने के बावजूद लगभग 500 अवैध दुकानें फल-फूल रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन ने केवल सात लोगों को पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार के विभाग ने 15 को अनुमति प्रदान की है, लेकिन यहां सड़क करीब 400 गुना दुकानें सज गई हैं। अब सवाल है कि इतनी दुकानें किसकी शह पर खोली गई हैं। कहीं यह लापरवाही लोगों पर भारी न पड़ जाए।

अनुमानित आठ करोड़ के वार्षिक कारोबार के बीच मोरिंडा रोड, चंडीगढ़ रोड और शहर के मुख्य बाजार में खुलेआम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी चिंगारी पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। स्थानीय दीपक कुमार ने चिंता जताई कि अधिकांश जगहें पटाखा स्टोरेज के लिए अधिकृत नहीं हैं।

प्रशासन या तो अनजान है या जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। कुराली-मोरिंडा रोड के घनी आबादी वाले इलाकों में कई घरों, अस्थायी गोदामों और अनधिकृत प्रतिष्ठानों में पटाखे जमा हैं। लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप, बिजली ग्रिड और तंग गलियों के पास लापरवाही से स्टाक किया जा रहा है। बिना अग्निशमन यंत्रों के ये गोदाम किसी भी समय विस्फोट का कारण बन सकते हैं।

डीसी ने दी सख्ती की चेतावनी मोहाली डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने पुष्टि की कि खरड़ एसडीएम और पुलिस को अवैध बिक्री व स्टोरेज पर छापेमारी के निर्देश जारी हो चुके हैं। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुराली फायरक्रैकर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर लाल मंजू ने स्वीकार किया कि हाल ही में कई बिना लाइसेंस दुकानें उभरी हैं। हम पुलिस और एसडीएम को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे।